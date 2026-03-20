Mali: Nomination de l'évêque de Sikasso

19 Mars 2026
Fides News Agency (Vatican)

Cité du Vatican — Le Saint-Père a nommé Évêque du Diocèse de Sikasso (Mali) le père Noël Bernard Coulibaly, membre du clergé de ce même Diocèse, jusqu'à présent Économe et Coordinateur de la Caritas diocésaine.

Mgr Noël Bernard Coulibaly est né le 17 décembre 1976 à Niono, dans le diocèse de Sikasso (Mali). Il a étudié la philosophie et obtenu une licence en théologie au Grand Séminaire Saint-Augustin de Bamako.

Il a été ordonné prêtre le 6 juillet 2002 pour le diocèse de Sikasso.

Il a occupé les fonctions suivantes et poursuivi ses études : vicaire de Notre-Dame-de-Fatima à Sanzana, diocèse de Sikasso (2002-2003) ; Administrateur (2003-2004) et curé (2004-2006) de la cathédrale Notre-Dame-de-Lourdes de Sikasso (2003-2004) ; Master en ingénierie du développement local à l'Université catholique de Lyon ; collaborateur à la paroisse Saint-Christophe-lès-Annonay, diocèse de Viviers, France (2006-2009) ; depuis lors, économe du diocèse de Sikasso et coordinateur de la Caritas diocésaine (depuis 2009).

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