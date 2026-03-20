Tunis — Le président de la République, Kaïs Saïed, a adressé, jeudi soir, ses voeux au peuple tunisien à l'occasion de l'avènement de l'Aïd El-Fitr, fête religieuse qui coïncide cette année avec la commémoration du 70e anniversaire de la proclamation de l'indépendance.

Dans une allocution-vidéo diffusée via la page officielle de la présidence de la République, le chef de l'Etat est revenu sur la symbolique de cette "concomitance", estimant qu'elle est porteuse de moults significations et enseignements, dont notamment, cette "communion" entre valeurs religieuses et événements marquant l'histoire de notre notre pays.

Cette communion, a-t-il poursuivi, serait une occasion qui nous interpelle à réfléchir sur les finalités spirituelles de ce mois sacré et à s'en inspirer pour raviver la mémoire collective du pays et rendre ainsi hommage au peuple tunisien pour ses sacrifices consentis sur la voie de la liberté.

Il a, à ce propos, souligné que la préservation de l'indépendance est une oeuvre toute aussi importante que sa réalisation, estimant que la libération nationale ne se réduit pas à l'affranchissement de la domination étrangère et qu'il s'agit plutôt d'un processus de longue haleine où piétinement et rupture ne sont plus tolérés.

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Revenant sur les constantes du pays, dont notamment, la souveraineté nationale, le chef de l'Etat a tenu à préciser que la souveraineté extérieure de l'État demeure tributaire de son exercice à l'intérieur du pays par le peuple conformément à sa volonté libre et indépendante.

Il a à ce propos ajouté que l'abnégation et le dévouement au service de la patrie est la seule et unique voie empruntée par le peuple tunisien pour concrétiser ses revendications légitimes à vivre dans un pays libre et indépendant où prévalent justice et liberté.

Evoquant le sort du peuple palestinien qui croupit encore sous le joug colonial, le président de la République a prié Dieu de lui accorder la victoire dans son rude combat sur la voie du recouvrement de ses droits légitimes dont celui d'établir son État pleinement souverain et indépendant avec pour capitale la ville sainte d'Al-Qods.