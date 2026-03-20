Ile Maurice: Le pays sort de la zone de recul démocratique

Dans un monde où la démocratie connaît un recul historique, Maurice apparaît comme une exception relative. C'est ce qui ressort du Democracy Report 2026 publié par V-Dem Institute, une référence mondiale en évaluation de systèmes politiques. Ce constat intervient alors que le pays enregistre également une avancée notable sur le plan de la transparence économique : le Premier ministre, Navin Ramgoolam, avait annoncé mardi à l'Assemblée nationale que Maurice adhère désormais au Special Data Dissemination Standard Plus (SDDS Plus) du Fonds monétaire international, devenant ainsi le premier pays africain et le 32e au monde à atteindre ce niveau, le plus élevé en matière de diffusion de données économiques et financières.

Le Democracy Report 2026 souligne que Maurice a traversé ces dernières années une phase de fragilisation démocratique. Le pays figurait parmi les États ayant connu une dynamique d'«autocratisation», c'est à-dire un affaiblissement progressif de certains piliers essentiels de la démocratie, notamment les contrepouvoirs, les libertés civiles et l'équilibre institutionnel.

Or, l'édition 2026 marque un tournant. Maurice ne figure plus parmi les pays en déclin démocratique. Les auteurs du rapport estiment que ce processus a été stoppé et inversé par les élections de 2024, qui ont contribué à rétablir une dynamique plus conforme aux standards démocratiques. Cette évolution place le pays dans la catégorie des «bonnes nouvelles» du rapport, un groupe restreint de pays ayant réussi à enrayer une dérive autoritaire.

Positionnement honorable dans le classement mondial

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Sur le plan du classement, Maurice se situe parmi les 20 % à 30 % des pays les plus performants au monde en matière de démocratie libérale, selon l'indice LDI utilisé par V-Dem. Ce positionnement confirme que le pays demeure une démocratie fonctionnelle et relativement solide, notamment à l'échelle africaine. Il se situe dans une catégorie comparable à celle de plusieurs démocraties reconnues, tout en restant en retrait par rapport aux leaders mondiaux que sont les pays nordiques ou certains États d'Europe occidentale.

Ce classement reflète une réalité nuancée : Maurice dispose d'institutions démocratiques bien établies, mais celles-ci ont été récemment mises à l'épreuve, ce qui explique qu'il ne figure pas dans le peloton de tête. Le rapport insiste sur l'importance déterminante du scrutin de 2024. Celui-ci a joué un rôle central dans l'arrêt de la dégradation démocratique. Dans l'analyse de V-Dem Institute, les élections ne se limitent pas à un simple exercice électoral : elles constituent un indicateur clé de la santé démocratique, en renforçant la légitimité du pouvoir et les mécanismes de contrôle.

Dans le cas de Maurice, les élections de 2024 ont permis de corriger certaines dérives et de replacer le pays sur une trajectoire plus conforme aux standards démocratiques. Malgré cette évolution positive, le rapport ne présente pas Maurice comme une démocratie pleinement stabilisée. Le passage récent par une phase d'autocratisation souligne la fragilité des acquis.

Le Democracy Report 2026 rappelle implicitement que la démocratie n'est jamais définitivement acquise. Les reculs observés dans de nombreux pays, y compris des démocraties établies, montrent que les institutions peuvent être affaiblies rapidement si les garde-fous ne sont pas suffisamment solides.

Dans ce contexte, la situation de Maurice s'apparente à une phase de transition : le pays a quitté une trajectoire négative, mais doit encore consolider ses institutions pour éviter tout retour en arrière. Son évolution prend une dimension particulière lorsqu'elle est replacée dans le contexte global décrit par le Democracy Report 2026. Celuici met en évidence une tendance lourde : la démocratie est en déclin à l'échelle mondiale.

Selon les données du rapport, près des trois quarts de la population mondiale vivent aujourd'hui sous des régimes autocratiques, tandis que le nombre de démocraties continue de diminuer. Les libertés fondamentales, notamment la liberté d'expression et l'indépendance des médias, reculent dans un nombre croissant de pays. Même des démocraties historiquement solides sont touchées par ce phénomène.

Dans ce paysage global, le redressement observé à Maurice apparaît comme un signal encourageant, bien que relatif.

Position stratégique en Afrique

À l'échelle régionale, Maurice continue de se démarquer. L'Afrique subsaharienne reste majoritairement dominée par des régimes autocratiques ou hybrides et seuls quelques pays peuvent être considérés comme démocratiques selon les critères de V-Dem Institute. Dans ce contexte, Maurice conserve une place particulière, souvent perçue comme un modèle de stabilité démocratique dans la région. Toutefois, le rapport souligne que cette position n'est pas immuable et dépend de la capacité du pays à maintenir et renforcer ses institutions.

Le Democracy Report 2026 met ainsi en évidence un moment charnière pour Maurice. Le pays se trouve aujourd'hui à la croisée des chemins. D'un côté, il a démontré sa capacité à corriger une trajectoire de recul démocratique. De l'autre, il doit désormais transformer cette amélioration en stabilité durable.

Dans un monde où la démocratie recule, Maurice dispose d'une opportunité de consolider son modèle et de renforcer sa crédibilité en tant que démocratie fonctionnelle. Mais le rapport rappelle implicitement que cet équilibre reste fragile et dépendra des choix politiques et institutionnels à venir.

Contacté pour une réaction, Ritish Ramful, ministre des Affaires étrangères, souligne que le rapport confirme que Maurice progresse en matière de démocratie, de transparence et de bonne gouvernance. «C'est une bonne nouvelle. D'ailleurs, le gouvernement actuel a mené une campagne sur ces enjeux, en dénonçant les dérives autocratiques sous l'ancien régime. Le governement a également affirmé sa volonté de mettre en place des mesures pour renforcer et restaurer notre démocratie. Ce rapport témoigne aujourd'hui des efforts entrepris par le gouvernement pour consolider la démocratie dans le pays», a-t-il déclaré.