Tunisie: Plus de 3,5 milliards de dinars d'investissements étrangers en 2025 - La France conserve sa place de leader

20 Mars 2026
La Presse (Tunis)

Les investissements étrangers en Tunisie ont atteint 3 570 millions de dinars en 2025, enregistrant une croissance de plus de 30 % par rapport aux années précédentes, a annoncé Jalel Tebib, directeur général de la FIPA (Agence de promotion de l'investissement extérieur).

Selon Jalel Tebib, les investissements étrangers directs se sont élevés à 3 506 millions de dinars, tandis que les investissements de portefeuille ont totalisé 65 millions de dinars. Cette dynamique a permis la création de plus de 14 000 emplois nouveaux sur l'ensemble du territoire. Le secteur industriel concentre la majorité des financements avec 60 % du total des investissements, suivi par les services (19 %), l'énergie (16 %) et l'agriculture (2 %).

Sur la base des intentions d'investissement enregistrées, le directeur de la FIPA prévoit que le volume des investissements étrangers pourrait atteindre 4 milliards de dinars en 2026. La France demeure le premier investisseur étranger en Tunisie, suivie de l'Allemagne et de l'Italie. Les projets se concentrent majoritairement dans le Grand Tunis et les gouvernorats côtiers, mais on observe une tendance à l'implantation croissante des entreprises étrangères dans les régions intérieures, notamment à Kairouan, Jendouba et Gafsa.

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Jalel Tebib a également annoncé la 22e édition du Forum de l'investissement en Tunisie, prévue en juin 2026, pour renforcer les partenariats et présenter les réformes législatives. Il a souligné la nécessité d'accélérer la révision de la loi sur le change, de mettre en œuvre la plateforme nationale unifiée pour l'investissement et de développer l'infrastructure portuaire afin de garantir la compétitivité durable de la Tunisie.

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