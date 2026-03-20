Tunisie: Quart de finale retour - L'Espérance de Tunis en mission pour confirmer son avance au Caire

L'Espérance Sportive de Tunis tentera de préserver son avantage acquis à l'aller face à Al Ahly d'Égypte afin de valider son billet pour les demi-finales de la Ligue des champions africaine et poursuivre sa route vers un cinquième sacre, à l'occasion du quart de finale retour prévu samedi au stade du Caire, à huis clos (20h00).

Vainqueur à l'aller (1-0), samedi dernier à Radès, mettant fin à une série de six matches sans victoire ni but face au même adversaire, le représentant tunisien espère confirmer et se rapprocher davantage du dernier carré de la compétition, dont il est un habitué depuis l'instauration de la formule actuelle en 1997. Le club "sang et or" a atteint les demi-finales à douze reprises et disputé deux finales (1999 et 2000).

Pour atteindre son objectif, l'Espérance comptera sur la détermination de son groupe et l'apport de ses joueurs étrangers, notamment en attaque, à l'image de Jacques Diarra, Yan Sasse, Florian Danho, Koussayla Boualia, Ibrahim Keita et Abderrahmane Konaté. L'entraîneur français Patrice Beaumelle a, de son côté, démontré sa capacité à bien gérer son effectif lors du match aller grâce à des choix tactiques appropriés et des changements opérés au bon moment.

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Le onze de départ du quadruple vainqueur de l'épreuve (1994, 2011, 2018 et 2019) pourrait connaître quelques ajustements, notamment en défense, avec l'intégration probable de Khalil Guennichi aux côtés de l'Algérien Mohamed Amine Tougaï, en raison de la blessure de Hamza Jelassi (entorse du ligament latéral du genou), dont la participation demeure incertaine. Les "Sang et Or" tenteront également de tirer profit de la pression qui entoure Al Ahly, appelé à évoluer sans le soutien de son public et privé de plusieurs joueurs, dont Karim Foued, Yassine Marei, Ahmed Mostafa Zizo et le Malien Aliou Dieng.

L'objectif sera de surprendre l'adversaire dès l'entame, en cherchant à inscrire un but, que ce soit dans le jeu ou sur balles arrêtées, afin de compliquer la tâche des protégés de l'entraîneur danois Jess Thorup, compte tenu de l'importance stratégique d'un but à l'extérieur.

Bien que les Tunisiens abordent cette rencontre avec un avantage moral après leur succès à l'aller, ils sont appelés à faire preuve de vigilance face à un adversaire expérimenté, réputé pour sa capacité à rebondir dans les grandes compétitions, même en période de résultats irréguliers sur la scène nationale. Al Ahly dispose en outre de joueurs capables de faire la différence à tout moment, à l'image d'Emam Achour et Achraf Bencharki. Consciente de l'enjeu, l'Espérance cherchera à exploiter la moindre opportunité pour valider sa qualification, sans se laisser influencer par des statistiques historiques globalement favorables au club égyptien.

Pour rappel, les deux équipes se sont affrontées à 25 reprises, dont 13 matches ont été remportés par Al Ahly et 5 par l'Espérance, tandis que 7 matches se sont soldés par un nul. Une éventuelle qualification au Caire revêtirait une saveur particulière pour le club tunisien, qui n'a jamais réussi à s'imposer sur la pelouse de son adversaire dans les compétitions continentales. A noter que la rencontre sera dirigée par un trio arbitral marocain conduit par Jalal Jaid, assisté de Zakaria Brinsi et Mustapha Kachaf, tandis que Hamza El Fariq sera en charge de la VAR.