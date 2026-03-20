Tunisie: Abdel Bari Atwan - 'La Tunisie, l'une des rares voix qui défendent la vérité'

Le journaliste et analyste palestinien Abdel Bari Atwan a salué ce vendredi 20 mars 2026 la position de la Tunisie sur la question palestinienne, affirmant qu'elle figure parmi les rares voix aujourd'hui à défendre le droit du peuple palestinien.

Dans une déclaration accordée à Jawhara FM, Atwan a déclaré : "La Tunisie fait partie des rares pays qui se tiennent aux côtés du droit palestinien", ajoutant que "la plupart des médias arabes sont biaisés et sionistes, couvrant les faits de manière déformée, mais les peuples savent désormais distinguer entre médias corrompus et médias nationaux". Il a par ailleurs estimé que la carte médiatique dans le monde arabe est sur le point de changer.

Abdel Bari Atwan a en outre abordé la situation régionale, affirmant que "les États-Unis et l'entité sioniste tentent de camoufler leurs défaites sur le terrain en orchestrant des actions spectaculaires, telles que des assassinats ici et là". Selon lui, ces deux puissances ont perdu la guerre sur le terrain face à la résistance iranienne. Il a aussi expliqué que les forces iraniennes ont résisté avec succès aux pressions et aux attaques conjointes de l'entité sioniste et des États-Unis, alors que Washington pensait que l'Iran céderait en deux jours, ce qui ne s'est pas produit.

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"Les pertes de l'entité sioniste à Tel Aviv, Haïfa et Acre sont très importantes en raison des missiles iraniens et des roquettes du Hezbollah", a-t-il encore souligné, tout en précisant que le nombre de morts et de blessés continue de croître.

Le journaliste a ajouté qu'environ sept millions de citoyens de l'entité sioniste dorment dans des abris depuis trois semaines, ce qui constitue un accomplissement majeur pour les forces adverses, tout en dénonçant "un blackout médiatique" arabe, américain et sioniste sur ces pertes. Pour Atwan, ces développements mettent en lumière à la fois l'importance de la solidarité avec le peuple palestinien, et la nécessité pour les médias arabes de protéger la vérité et l'information nationale face aux pressions extérieures.