Tunisie: En photos, Kharjet el-Aïd anime les rues et médinas dès le premier jour de l'Aïd

Dès le premier jour de l'Aïd al-Fitr, vendredi 20 mars 2026, de nombreuses régions de la Tunisie ont vibré au rythme de la tradition de la Kharjet el-Aïd, une sortie festive et conviviale qui marque la fin du mois sacré du Ramadan.

Dès le matin, les rues et ruelles ont été animées par des centaines de familles, jeunes et personnes âgées, désireuses de célébrer la fête avec joie et convivialité. À Tunis, dans le quartier historique de Halfaouine, la médina a retrouvé son effervescence habituelle lors de l'Aïd, avec des habitants et des visiteurs déambulant entre les commerces et les places publiques. Les marchés ont été particulièrement animés, regorgeant de douceurs traditionnelles et de produits pour les festivités.

Dans le Cap Bon, notamment à Nabeul et Beni Khiar, la Kharjet el-Aïd a rassemblé une grande partie de la population, qui a profité de cette journée pour se promener dans les avenues principales et les espaces ouverts, saluer la famille et les amis, et partager des moments de convivialité. À Dar Chaabane, les habitants ont également investi les routes et les places, participant à cette coutume populaire qui fait partie intégrante de l'identité culturelle tunisienne.

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La Kharjet el-Aïd n'est pas seulement une sortie, elle est un véritable rituel social, un moment où la joie collective se mélange aux traditions. Les enfants, vêtus de leurs habits neufs, accompagnés de parents et grands-parents, découvrent avec émerveillement les festivités de leur quartier, jouent dans les rues et participent aux animations locales. Les familles profitent de ces moments pour renforcer les liens intergénérationnels et partager un sentiment d'unité et de solidarité.

Les commerçants locaux tirent également profit de cette effervescence, avec un afflux important de clients dans les boutiques, pâtisseries et cafés. L'atmosphère est ponctuée de rires, de conversations animées et de chants traditionnels, créant une ambiance festive et colorée qui caractérise la célébration de l'Aïd dans les villes tunisiennes. La Kharjet el-Aïd illustre la capacité des Tunisiens à combiner spiritualité et convivialité, en célébrant la fin du Ramadan tout en rendant hommage aux valeurs familiales et communautaires.

Cette journée, marquée par une participation massive, souligne également le lien entre tradition et quotidien moderne, puisque les habitants investissent aussi bien les médinas historiques que les rues contemporaines des quartiers résidentiels et commerçants. Alors que le soleil de la matinée illuminait les rues, la Kharjet el-Aïd a offert un spectacle vivant de couleurs, de sourires et de rassemblements humains. Elle rappelle à chacun que, malgré les défis sociaux ou économiques, la Tunisie conserve cette capacité unique à faire de l'Aïd un moment de partage, de joie et de rassemblement.