Tunisie: Reprise de la démolition du pont d'El Mourouj à partir de cette date

Les travaux de la deuxième phase de démolition de l'ancien pont reliant la zone d'El Mourouj au Centre des brûlés et des traumatismes graves reprendront dans la nuit du mardi 24 mars 2026. Cette opération s'inscrit dans le cadre de la poursuite du projet d'élargissement de l'entrée sud de la capitale (lot n°3), a indiqué le ministère de l'Équipement et de l'Habitat.

Le ministère a précisé que la circulation sur cet axe routier se déroule normalement durant la période de l'Aïd el-Fitr. Dans une précédente déclaration, le directeur général des ponts et chaussées, Khaled Atrach, a souligné que la décision de démolir cet ouvrage a été prise à l'issue de préparatifs techniques et logistiques, en coordination avec les services de la police de la circulation. Ces derniers ont recommandé la programmation des travaux pendant les congés afin de limiter les perturbations du trafic.

Depuis le lundi 16 mars, une déviation partielle de la circulation est en vigueur au niveau de la route régionale n°22 (autoroute du sud), à hauteur du Centre des brûlés. Cette mesure, prévue pour une durée de dix jours, vise à permettre la poursuite des travaux de démolition. Le ministère appelle, par ailleurs, les usagers de la route à respecter la signalisation en place, à faire preuve de vigilance et à réduire leur vitesse à proximité du chantier.