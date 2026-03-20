Tunisie: The Japan Times consacre une page spéciale au pays pour les 70 ans des relations tuniso-japonaises

Le quotidien japonais The Japan Times, dans son édition anglaise du 20 mars 2026, a publié une page spéciale « Tunisia National Day Special », à l'occasion du double anniversaire de l'indépendance de la Tunisie et des 70 ans des relations diplomatiques entre la Tunisie et le Japon.

Cette édition met à l'honneur deux tribunes signées respectivement par l'ambassadeur de Tunisie au Japon, Ahmed Chafra, et par le vice-ministre parlementaire japonais chargé des Affaires étrangères, Yôhei Onishi. Dans leurs contributions, les deux responsables dressent un bilan hautement positif de sept décennies de coopération fondée sur la confiance, le dialogue constructif et le respect mutuel. Ils mettent en avant un partenariat stratégique en pleine expansion et réaffirment leur volonté commune de hisser cette relation à un niveau supérieur, davantage orienté vers l'innovation et la prospérité partagée.

Dans sa tribune intitulée « 70 ans de partenariat et de progrès fondés sur la confiance », le diplomate tunisien passe en revue les principaux axes de coopération, notamment dans les domaines économique, culturel, éducatif et scientifique. Il met en lumière plusieurs réalisations récentes, dont la participation de la Tunisie à l'Exposition universelle d'Osaka, sa présence de haut niveau à la TICAD 9 à Yokohama, ainsi que l'organisation à Tunis du Congrès mondial de la Jeune Chambre internationale (JCI).

L'ambassadeur souligne également l'élargissement de la coopération à des secteurs stratégiques, évoquant les négociations en cours en vue d'un accord de protection des investissements, le renforcement de la coopération sécuritaire, ainsi que l'appui de l'Agence japonaise de coopération internationale dans les domaines de l'hydraulique et des énergies renouvelables. Il rappelle, par ailleurs, le rôle de la Tunisie en tant que centre d'excellence africain du Kaizen, véritable passerelle pour la coopération nippo-africaine.

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De son côté, Yôhei Onishi, dans une tribune intitulée « Une amitié chaleureuse et durable », a salué la solidité des liens unissant les deux pays, fondés sur des valeurs communes de stabilité, de paix et de développement inclusif. Qualifiant la Tunisie de « partenaire clé en Afrique », il a réitéré l'engagement du Japon à approfondir les relations bilatérales dans un esprit d'innovation et de prospérité partagée.

Le vice-ministre a rendu hommage à la dynamique impulsée par les visites effectuées l'an dernier par la cheffe du gouvernement, Sarra Zaâfrani Zenzri, et le ministre de l'Économie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, soulignant que ces échanges de haut niveau ont permis de donner un nouvel élan à la coopération.

Onishi a saisi cette occasion pour adresser ses voeux de bonheur et de prospérité au peuple tunisien à l'occasion de cette double célébration. Relayée par l'ambassade de Tunisie à Tokyo sur ses réseaux sociaux, cette publication témoigne de la volonté commune des deux pays d'approfondir une coopération dynamique au service de la prospérité mutuelle, de la paix et du développement durable, dans un contexte marqué par le renforcement continu des échanges dans les domaines de l'innovation technologique et du développement durable.