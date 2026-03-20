Ile Maurice: Le petit coeur d'Ezekiel progresse en attendant sa chirurgie

Ezekiel Aaron Cleo, âgé de quatre mois, continue de montrer des signes positifs après son transfert en Inde pour une chirurgie cardiaque vitale. Selon les dernières informations communiquées par le Dr Naveen Chaudhri, de l'équipe Overseas Medical Care Assistance (OMCA) India, le nourrisson est actuellement stable et tous ses paramètres vitaux sont normaux.

Depuis son arrivée au BLK Max Hospital, à New Delhi, le 12 mars, Ezekiel a connu une nette amélioration de son insuffisance cardiaque congestive ainsi que de ses fonctions respiratoires. Il tolère bien l'alimentation. Sa mère, Deborah Cleo, a été formée par le personnel infirmier à le nourrir à l'aide d'une sonde gastrique et lui administre elle-même les repas sous supervision médicale, une étape importante dans la prise en charge et le renforcement du lien parent-enfant.

À son arrivée, le poids d'Ezekiel était de 3,13 kg. Il atteint aujourd'hui 3,23 kg, un signe encourageant de progression clinique. Sa mère reste constamment à ses côtés, le réconfortant et veillant à chaque étape de ses soins. Elle dit ressentir à la fois inquiétude et espoir, consciente que chaque progrès, même minime, constitue une victoire. La présence de sa mère et de sa grand-mère lui apporte un soutien précieux.

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Le Dr Kulbhushan S. Dagar, directeur et chirurgien cardiaque pédiatrique, supervise la prise en charge et confirme que le nourrisson évolue favorablement sous le traitement actuel. L'intervention chirurgicale est envisagée au début de la semaine prochaine, sous réserve de la stabilité du bébé. L'équipe médicale a également demandé la présence de Deborah et de la grand-mère afin de discuter des prochaines étapes. Le Dr Naveen Chaudhri sera également présent pour accompagner la famille dans ce processus.

La mobilisation du public mauricien a joué un rôle déterminant dans ce soutien. Une diffusion en direct organisée par la fondation OMCA a également permis de sensibiliser davantage de personnes à la situation du nourrisson. Grâce à cet élan de solidarité, les parents ont pu réunir les fonds nécessaires pour le voyage et l'intervention. Le financement des frais liés à l'opération est désormais assuré, permettant à Ezekiel de bénéficier de cette chirurgie vitale, étape cruciale dans son combat pour la vie.

Entouré de sa mère et de sa grand-mère, qui veillent sur lui à chaque instant, le petit Ezekiel peut désormais espérer recevoir les soins indispensables et poursuivre son chemin vers la guérison.