Ile Maurice: «Mo leker kase»

En deux minutes de prise de parole dans son bureau de Deputy Prime Minister à Port-Louis, Paul Bérenger a annoncé la nouvelle : «Aujourd'hui vendredi je démissionne comme vice-Premier ministre.»

«Dans la journée d'hier, un ami commun à Navin et à moi m'a fait savoir que Navin Ramgoolam est embarrassé à continuer dans la manière que les choses partent. Tout de suite, naturellement, je l'ai appelé et j'ai demandé s'il souhaite que je me retire comme Premier ministre adjoint, il y a pas de problème. Il m'avait dit qu'il allait me rappeler dans l'après-midi. Il m'a rappelé vers 21 heures.

Il a précisé : "Ki mo pou fer au MMM et au parlman mo pu annonce dans les jours à venir », et ajouté, ému son sentiment personnel : «Mo leker kase»