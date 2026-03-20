Ile Maurice: Visa US - Jusqu'à 15 000 dollars de caution pour les Mauriciens

Le département d'État américain a annoncé l'extension de son programme de caution pour les visas, qui s'appliquera désormais à un total de 50 pays à compter du 2 avril. Dans ce cadre, les ressortissants de ces pays devront verser une caution comprise entre 5 000 et 15 000 dollars avant d'obtenir un visa de type B1 ou B2, destiné aux voyages d'affaires ou de tourisme aux États-Unis.

Cette caution sera remboursée aux bénéficiaires qui respectent les conditions de leur visa, notamment en quittant le territoire américain dans les délais prévus, ou s'ils n'effectuent finalement pas le voyage. La mesure concerne 12 nouveaux pays, dont Maurice, le Cambodge, l'Éthiopie, la Géorgie, la Grenade, le Lesotho, la Mongolie, le Mozambique, le Nicaragua, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Seychelles et la Tunisie.

Sollicité pour une réaction à cette décision, le ministre des Affaires étrangères, Ritish Ramful, a indiqué que son ministère a reçu, le mercredi 18 mars, une communication officielle de l'ambassade des ÉtatsUnis à Maurice. «Nous avons immédiatement pris contact avec le chargé d'affaires pour obtenir des explications. Il nous a été indiqué que Maurice n'est pas ciblée individuellement, mais que cette mesure s'inscrit dans une politique globale visant à décourager les cas de dépassement de séjour (overstay) aux États-Unis», a-t-il déclaré.

Le ministre a toutefois exprimé son incompréhension face à cette décision. «J'ai demandé sur quels critères Maurice a été ajoutée à cette liste, car cela ne semble suivre aucune logique. Le nombre de Mauriciens voyageant vers les États-Unis est relativement faible et les cas de dépassement de séjour sont quasiment négligeables. Aucune réponse claire ne nous a été fournie à ce stade. Le chargé d'affaires doit reprendre contact avec mon ministère lundi pour davantage d'éclaircissements», a-t-il ajouté.

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Ritish Ramful a également indiqué avoir pris l'initiative de contacter directement le Deputy Secretary of State américain, Christopher Landau. Selon lui, ce dernier s'est lui aussi dit surpris de l'inclusion de Maurice dans cette liste. «Mon ministère a effectué un travail approfondi. Selon nos données, seuls deux Mauriciens ont été en situation de dépassement de séjour aux États-Unis. Au début du mois, les autorités américaines nous avaient transmis une liste de 250 personnes supposément en situation irrégulière. Après contestation de notre part, elles ont reconnu une erreur et ont revu ce chiffre à 18 personnes. Après vérification avec le Passport and Immigration Office, il s'est avéré que seules deux étaient Mauriciens», a précisé le ministre.

Ces informations ont été communiquées à l'ambassade américaine le mois dernier. «J'ai déjà évoqué cette question avec Christopher Landau. Il semble qu'il y ait un manque d'informations au niveau de l'ambassade. Le Deputy Secretary of State s'est engagé à vérifier l'ensemble des données», a-t-il poursuivi.

Le ministre a enfin souligné que d'autres petits États, comme les Seychelles, figurent également sur cette liste, une décision qu'il juge difficile à justifier. «Il y a très peu de Seychellois qui voyagent vers les États-Unis. Là encore, cette inclusion ne semble pas fondée. Je compte adresser une lettre officielle de protestation au gouvernement américain.»