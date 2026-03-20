Tunisie: L'ARP célèbre le 70e anniversaire de l'Indépendance et rend hommage aux sacrifices du peuple

A l'occasion du 70e anniversaire de l'Indépendance, l'Assemblée des représentants du peuple (ARP) a publié une déclaration mettant en exergue la portée de cette journée symbolique et charnière dans l'Histoire de la Tunisie.

Cette célébration annuelle s'inscrit dans un esprit de fierté nationale et rappelle des valeurs et des enseignements puisant leur force dans la résistance du peuple à travers les générations, depuis les premières luttes jusqu'au mouvement de libération nationale, souligne l'Assemblée des représentants du peuple.

Dans ce contexte, l'ARP a rappelé les sacrifices consentis par le peuple pour la libération de la Tunisie, l'affirmation de sa souveraineté et la construction de l'Etat. Cette libération est le fruit d'un long processus de lutte, qui s'est exprimé sous diverses formes en vue de mettre fin à la domination coloniale depuis 1881.

La Fête de l'Indépendance demeure un symbole immuable des valeurs de fierté, de dignité, de liberté et de souveraineté nationale, pour lesquelles les martyrs ont combattu, animés par un profond attachement à la patrie et par une volonté inébranlable de la défendre, allant jusqu'au sacrifice ultime.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Evoquant la résistance, l'Assemblée des représentants du peuple rappelle qu'il s'est distingué par la prise de conscience des combattants de la nécessité de mettre fin à la présence coloniale, de récupérer les terres et de reconstruire une identité spoliée. Ces principes ont nourri la résistance tunisienne, donnant naissance à une épopée nationale où toutes les composantes de la société, toutes générations confondues, se sont unies pour vaincre le colonialisme.

L'Assemblée a, à cet égard, souligné l'importance de préserver ces enseignements et de s'en inspirer afin de consolider les acquis de la Tunisie et de poursuivre l'édification d'un Etat moderne et prospère. Ces leçons constituent, également, un socle essentiel pour préserver la sécurité et la souveraineté de la Tunisie face aux défis actuels, selon la même source.

Par ailleurs, l'ARP a réaffirmé son attachement aux principes et aux fondements de la Constitution du 25 juillet 2022, ainsi qu'au rôle central de la fonction législative. Elle s'est dite déterminée à demeurer en première ligne pour défendre les acquis de l'Indépendance et assurer la pérennité de l'Etat. L'Assemblée a saisi cette occasion pour appeler le peuple à soutenir les efforts de l'Etat notamment dans le domaine économique et social.