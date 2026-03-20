Tunisie: 70e anniversaire de l'Indépendance - Le Conseil national des Régions appelle à un développement inclusif et équilibré

Le Conseil national des régions et des districts a réitéré son engagement à contribuer activement au processus de développement en vue de renforcer l'unité nationale et de répondre aux aspirations du peuple tunisien.

Dans une déclaration publiée, vendredi 20 mars 2026, le Conseil a affirmé sa détermination à assumer pleinement son rôle dans la consolidation des principes d'un Etat démocratique et social, fondé sur la dignité et l'égalité entre les citoyens, et orienté vers un développement équilibré et inclusif, à même de renforcer l'unité nationale et de répondre aux aspirations du peuple tunisien, tout en préservant les acquis de l'Etat et en consolidant sa capacité à relever les défis.

Cette déclaration intervient à l'occasion du 70e anniversaire de la Fête de l'Indépendance, une commémoration nationale qui ravive le souvenir des sacrifices consentis par des générations de Tunisiens, ayant donné leur vie pour la liberté et la souveraineté, et contribué à l'édification de l'Etat national ainsi qu'à la consolidation de ses fondements, lit-on de même source.

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Cette date constitue un moment de rassemblement propice à la réaffirmation des valeurs de loyauté, d'appartenance, de sacrifice et d'unité, tout en rendant hommage aux martyrs et en appelant à poursuivre, avec constance, l'effort de construction nationale, en vue de consolider l'indépendance et de consacrer la souveraineté.

Le Conseil national des Régions et des Districts a, en outre, relevé la coïncidence de cette commémoration avec l'Aïd el-Fitr, adressant ses voeux au peuple tunisien et exprimant l'espoir que cette double occasion soit porteuse de prospérité et de progrès.