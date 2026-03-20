Tunisie: Connaissez-vous le Jardin Suédois de Kélibia et ses 70 ans d'histoire ?

Le Jardin Suédois, situé sur l'avenue Mongi Ben Hamida à Kélibia, célèbre cette année ses 70 ans, symbole durable de l'amitié entre la ville tunisienne et la Suède.

Ce parc paisible, créé en hommage à la coopération et à la proximité entre les deux pays, reflète l'histoire de leur relation et constitue un lieu de détente et de découverte pour les habitants et visiteurs. Le week-end dernier, l'Ambassadeur de Suède, Cecilia Wramsten, a visité le Jardin lors de son déplacement au Cap Bon, soulignant l'importance de ce site dans le cadre des relations culturelles et diplomatiques tuniso-suédoises.

Parmi les caractéristiques originales du parc figure un lion en ciment, typique des espaces urbains suédois, offert à Kélibia par l'entreprise Skanska. Ce symbole unique renforce le lien culturel et historique entre la Tunisie et la Suède, tout en enrichissant le patrimoine local.