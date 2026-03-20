Tunisie: Le poisson chirurgien africain débarque sur nos côtes

Une nouvelle espèce de poisson fait son apparition sur les côtes tunisiennes. Le poisson chirurgien africain (Acanthurus monroviae) a été récemment capturé au large de la ville de Sayada par le capitaine Mohamed Ali Jerbi, rejoignant ainsi la liste des espèces recensées dans les eaux tunisiennes.

Cette espèce tropicale se distingue par une tache orange à la base de la queue, un marqueur visuel qui facilite son identification. Elle est originaire de l'est de l'océan Atlantique, des côtes du Maroc jusqu'à l'Afrique de l'Ouest, et a été observée pour la première fois en mer Méditerranée en 1987.

Le poisson chirurgien africain préfère les eaux ouvertes, notamment à proximité des baies, et se nourrit essentiellement d'algues. Dans ses zones de répartition, il représente également une espèce d'intérêt commercial. Sa première observation officielle sur les côtes tunisiennes remonte à 2011, ce qui témoigne de l'évolution et de l'enrichissement progressif de la biodiversité marine locale. Les chercheurs et pêcheurs locaux soulignent l'importance de suivre la présence de cette espèce afin de mieux comprendre les dynamiques marines méditerranéennes et d'anticiper les impacts sur les écosystèmes et l'activité commerciale.