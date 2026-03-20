Ile Maurice: Probable démission de Bérenger comme DPM ce vendredi

L'incertitude plane autour de l'avenir politique de Paul Bérenger. Le Deputy Prime Minister a convoqué la presse ce vendredi 20 mars à 11 heures, dans son bureau à Port-Louis, pour une annonce décisive.

Cette prise de parole intervient dans un contexte tendu au sein du Mouvement militant mauricien (MMM). Lors du comité central réuni le mercredi 18 mars, Paul Bérenger s'est retrouvé en minorité face à une majorité de ministres, de députés et de militants favorables au maintien du parti au sein du gouvernement.

Selon les informations recueillies, les discussions ont été marquées par des divergences profondes sur la stratégie politique à adopter. Alors que le leader du MMM avait exprimé des réserves sur la gestion actuelle et laissé entrevoir la possibilité d'un retrait, la base du parti s'est, elle, majoritairement prononcée en faveur de la continuité au sein de l'alliance gouvernementale.

Ce désaveu interne place Paul Bérenger dans une position délicate, entre son analyse de la situation politique et la volonté clairement exprimée par une grande partie de son parti.

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La conférence de presse de ce vendredi devrait ainsi lever le voile sur ses intentions. Une démission du poste de Deputy Prime Minister constituerait un tournant majeur, tant pour l'équilibre du gouvernement que pour l'avenir du MMM.

Le verdict est attendu à 11 heures.