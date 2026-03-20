Egypte: Incendie dans un centre commercial fait morts et blessés au pays

20 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par R. I

Un incendie survenu jeudi soir dans le centre commercial Moria Mall, à la nouvelle ville de Damiette, en Égypte, a fait 4 morts et plus de 30 blessés.

Selon le ministère égyptien de l'Intérieur, le feu a été déclenché par l'explosion d'une bouteille de gaz hélium utilisée par un magasin pour gonfler des ballons publicitaires. Le propriétaire du magasin a été interpellé. L'incendie s'est rapidement propagé à la façade principale du centre commercial et à ses contenus avant d'être maîtrisé par les services de protection civile.

Les forces de police et les ambulances se sont rendues sur place immédiatement après l'accident. La plupart des victimes ont été transportées à l'hôpital universitaire Al-Azhar de la nouvelle ville de Damiette, où elles reçoivent des soins médicaux. Selon Mohamed Abdel Khalek, directeur adjoint du ministère de la Santé à Damiette, la majorité des blessés sont dans un état stable et seront autorisés à sortir progressivement après un suivi médical complet.

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