Tunisie: Aïd al-Fitr 2026 - Un seul pays arabe célèbre la fête samedi

20 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par R. I

L'Aïd al-Fitr 2026 sera célébré à des dates différentes selon les pays, à la suite des résultats de l'observation du croissant de Chawwal. Plusieurs États ont en effet annoncé que samedi 21 mars marquera le premier jour de la fête, tandis que d'autres ont retenu jeudi 19 mars ou vendredi 20 mars, illustrant une nouvelle fois les disparités liées aux méthodes d'observation lunaire.

Selon le Centre international d'astronomie, l'observation du croissant s'est révélée difficile, voire impossible dans certains pays, notamment en raison du coucher de la Lune avant celui du Soleil. Cette situation a conduit plusieurs États à compléter le mois de Ramadan vendredi, fixant ainsi l'Aïd au samedi. Parmi les pays ayant retenu samedi comme premier jour de l'Aïd al-Fitr figurent notamment les Comores, seul pays arabe concerné, ainsi que Singapour, l'Indonésie, la Malaisie, le Brunei, l'Inde, le Bangladesh, le Pakistan et l'Iran.

Dans le même temps, d'autres pays ont célébré l'Aïd dès jeudi 19 mars 2026, notamment l'Afghanistan, le Niger et le Mali, après avoir confirmé localement l'observation du croissant. La majorité des pays arabes et musulmans ont toutefois fixé la fête au vendredi 20 mars 2026. C'est le cas notamment de l'Égypte, d'Oman, de l'Arabie saoudite, des Émirats arabes unis, du Qatar, du Koweït, de la Jordanie, de la Tunisie, de l'Algérie, du Maroc, ainsi que de plusieurs pays africains et asiatiques.

Au-delà des différences de calendrier, ces annonces traduisent la diversité des approches adoptées pour déterminer le début du mois de Chawwal, entre observation visuelle du croissant et calculs astronomiques. Elles rappellent également que, malgré ces décalages, l'esprit de l'Aïd al-Fitr demeure universel, fondé sur le partage, la solidarité et la célébration en famille.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.