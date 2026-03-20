Tunisie: Aïd al-Fitr 2026 - Un seul pays arabe célèbre la fête samedi

L'Aïd al-Fitr 2026 sera célébré à des dates différentes selon les pays, à la suite des résultats de l'observation du croissant de Chawwal. Plusieurs États ont en effet annoncé que samedi 21 mars marquera le premier jour de la fête, tandis que d'autres ont retenu jeudi 19 mars ou vendredi 20 mars, illustrant une nouvelle fois les disparités liées aux méthodes d'observation lunaire.

Selon le Centre international d'astronomie, l'observation du croissant s'est révélée difficile, voire impossible dans certains pays, notamment en raison du coucher de la Lune avant celui du Soleil. Cette situation a conduit plusieurs États à compléter le mois de Ramadan vendredi, fixant ainsi l'Aïd au samedi. Parmi les pays ayant retenu samedi comme premier jour de l'Aïd al-Fitr figurent notamment les Comores, seul pays arabe concerné, ainsi que Singapour, l'Indonésie, la Malaisie, le Brunei, l'Inde, le Bangladesh, le Pakistan et l'Iran.

Dans le même temps, d'autres pays ont célébré l'Aïd dès jeudi 19 mars 2026, notamment l'Afghanistan, le Niger et le Mali, après avoir confirmé localement l'observation du croissant. La majorité des pays arabes et musulmans ont toutefois fixé la fête au vendredi 20 mars 2026. C'est le cas notamment de l'Égypte, d'Oman, de l'Arabie saoudite, des Émirats arabes unis, du Qatar, du Koweït, de la Jordanie, de la Tunisie, de l'Algérie, du Maroc, ainsi que de plusieurs pays africains et asiatiques.

Au-delà des différences de calendrier, ces annonces traduisent la diversité des approches adoptées pour déterminer le début du mois de Chawwal, entre observation visuelle du croissant et calculs astronomiques. Elles rappellent également que, malgré ces décalages, l'esprit de l'Aïd al-Fitr demeure universel, fondé sur le partage, la solidarité et la célébration en famille.

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