Ile Maurice: L'interrogatoire du Dr Arvind Ramchurn renvoyé

Nouvau rebondissement dans l'enquête sur la disparition jugée inquiétante de Yogeshwaree Bhunjun. L'interrogatoire du Dr Arvind Ramchurn, considéré comme un maillon clé dans cette affaire, n'a finalement pas eu lieu comme prévu. Selon son homme de loi, Me Rama Valayden, cette audition a été renvoyée à une date ultérieure en raison de l'état de santé du médecin, retardant ainsi une étape jugée cruciale par les enquêteurs.

En attendant, le principal concerné continue à maintenir fermement sa version des faits. Il affirme qu'il ne se trouvait pas à son domicile le 23 février, jour crucial dans cette affaire. D'après ses déclarations, il aurait passé une partie de la journée à faire des courses dans plusieurs commerces de la région des Plaines-Wilhems. Il invite d'ailleurs les enquêteurs à vérifier les images de caméras de surveillance des magasins afin de corroborer ses dires.

Cette version entre toutefois en contradiction directe avec celle de Mamade Imteaize Peeroo, l'un des suspects arrêtés. Lors de son interrogatoire par la Major Crime Investigation Team, ce dernier a soutenu que le médecin était bel et bien présent à la maison au moment des faits. Il va plus loin en affirmant que le Dr Ramchurn aurait participé au transport du cadavre après le décès de Yogeshwaree Bhunjun. Face à ces déclarations accablantes, une parade d'identification devrait être organisée afin de permettre à Mamade Imteaize Peeroo de confirmer formellement l'implication présumée du médecin. Ces versions diamétralement opposées viennent complexifier davantage une enquête déjà sensible.

Par ailleurs, la situation des deux enfants du couple, âgés de trois ans et neuf mois, a également retenu l'attention des autorités. Dans un premier temps, leur placement en shelter avait été envisagé. Toutefois, à l'issue d'une concertation entre les enquêteurs et les officiers du ministère de l'Égalité des genres et du bien-être de la famille, une solution alternative a été trouvée. Le frère du Dr Ramchurn a finalement accepté de prendre en charge les enfants, leur évitant ainsi une séparation supplémentaire.

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L'enquête se poursuit afin de faire toute la lumière sur cette affaire, où les incohérences et les témoignages divergents soulèvent de nombreuses zones d'ombre.