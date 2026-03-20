Tunisie: Arrivée de nouveaux bus chinois au port de La Goulette

Une nouvelle livraison de bus en provenance de Chine est arrivée, vendredi matin, au port de La Goulette, dans le cadre du programme de renforcement du transport public. Cette première tranche comprend 38 bus sur un total de 461 véhicules prévus par un marché international.

Selon le directeur général du transport terrestre au ministère du Transport, Tarek Bouazizi, ces bus seront affectés aux sociétés régionales de transport afin de consolider leurs capacités opérationnelles. Dans le détail, 22 unités seront attribuées à la société régionale de transport de Jendouba, tandis que 16 bus seront destinés à celle du Kef.

Ces acquisitions visent principalement à soutenir et moderniser le transport scolaire et universitaire, considéré comme une priorité par les autorités.

Dans ce contexte, le responsable a également annoncé qu'un second marché est actuellement en cours de réalisation. Il porte sur l'acquisition de 621 bus supplémentaires destinés à renforcer le transport public collectif.

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Cette nouvelle opération devrait permettre d'améliorer significativement le taux de disponibilité du parc et de fluidifier les dessertes, notamment aux heures de pointe, tout en améliorant les conditions de transport des usagers.

L'entrée en exploitation de cette seconde tranche est prévue pour la prochaine rentrée scolaire et universitaire. Environ 65 % des bus seront affectés aux sociétés régionales de transport, a précisé la même source.