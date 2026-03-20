Tunisie: Bonne nouvelle pour les automobilistes - Retour à la normale du trafic à l'entrée sud pendant l'Aïd

20 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Le ministère de l'Équipement et de l'Habitat a annoncé, jeudi 19 mars, la reprise normale de la circulation au niveau de l'entrée sud de la capitale à l'occasion de la période de l'Aïd.

Dans un communiqué, le ministère précise que les travaux relatifs à la deuxième phase du projet d'élargissement de l'entrée sud de Tunis (lot n°3), ainsi que la déviation partielle du trafic en direction de Hammamet, reprendront dans la nuit du mardi 24 mars 2026.

Le département a, en outre, exprimé sa gratitude à l'ensemble des usagers de la route pour leur compréhension durant les opérations de démolition de la première partie de l'ancien pont, en direction de Tunis, au niveau de l'hôpital des grands brûlés de Ben Arous.

Il souligne que ces interventions s'inscrivent dans le cadre de l'intérêt général et visent à améliorer la fluidité du trafic dans cette zone stratégique.

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