Tunisie: Tribune - Fête de l'indépendance-Aid el Fitr - Pour un avenir prometteur - La solidarité pour guider notre chemin

Nous célébrons cette année l'Aïd el-fitr à l'unisson de la fête de l'Indépendance, une coïncidence rare qui ne se produit que toutes les trois décennies environ.

Malgré la différence entre ces deux célébrations, leur symbolique se rejoint profondément. L'Aïd rappelle les valeurs de solidarité et de compassion, tandis que la fête de l'Indépendance commémore le parcours d'un peuple ayant choisi la souveraineté et la solidarité pour bâtir son État et un avenir plus juste et prospère.

Pourtant, le monde d'aujourd'hui est confronté à un paradoxe inquiétant : il semble évoluer à contre-courant. À mesure que les nouvelles de conflits se multiplient et que les souffrances civiles s'intensifient, les priorités humaines s'effacent devant la logique de confrontation, et la confiance dans le système international s'érode progressivement.

Cette fracture reflète une division du monde qui nous laisse face à un abîme sombre, inquiets pour l'avenir de nos enfants. Nous oublions que le pont historique bâti pour le franchir repose sur des fondations solides érigées par l'humanité : paix, dignité, justice et égalité, les principes mêmes qui fondent la Charte des Nations unies.

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L'Organisation des Nations unies est née, il y a quatre-vingts ans, des cendres d'une guerre mondiale dévastatrice, lorsque l'humanité a pris conscience que la paix durable repose sur un engagement collectif envers le droit international et la dignité humaine.

Les Nations unies puisent leur force de la volonté des peuples et des États de bâtir des ponts de coopération, conscients que les défis majeurs dépassent les frontières et ne sauraient être affrontés par un seul pays.

À celles et ceux qui doutent des Nations unies, je dis : les Nations unies, c'est vous et moi, ce n'est pas « l'autre ». Elles sont le reflet de ce que les États membres aspirent à construire. Elles incarnent notre aspiration collective à un avenir meilleur.

Un rêve qui peut évoluer, se réinventer, tout en demeurant profondément enraciné dans les valeurs de justice et de dignité humaine.

L'expérience l'a démontré : lorsque les États conjuguent leurs efforts dans une action sincère et coordonnée, ils peuvent transformer la vie de millions de personnes. Depuis quatre-vingts ans, le système des Nations unies oeuvre à protéger les plus vulnérables, à élargir l'accès à l'éducation de qualité et à la santé, et à répondre aux crises humanitaires.

Le Haut-commissariat pour les réfugiés (HCR) a ainsi soutenu plus de 122 millions de personnes fuyant les conflits et les persécutions. Le Programme alimentaire mondial (PAM) a fourni une assistance alimentaire à plus de 160 millions de personnes dans 120 pays.

Le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef) a contribué à vacciner près de 45 % des enfants dans le monde et à sauver plus de 150 millions de vies.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) et les programmes de santé des Nations unies ont protégé des millions de personnes contre des épidémies meurtrières et joué un rôle déterminant lors de la pandémie de Covid-19.

Par ailleurs, 2,8 milliards de femmes et de filles ont bénéficié de lois et de services essentiels garantissant leurs droits. Ces réussites concrètes témoignent du pouvoir de la coopération internationale lorsqu'elle agit ensemble.

Dans cette démarche, la Tunisie occupe une place singulière. Depuis son indépendance, elle a fait le choix d'un engagement actif en faveur de la coopération internationale.

Elle a contribué à la paix et à la sécurité, notamment en accueillant des milliers de réfugiés algériens, en hébergeant les dirigeants de la cause palestinienne en 1982, et en ouvrant les portes de ses foyers aux réfugiés libyens en 2011.

Elle a également participé à 26 opérations de maintien de la paix et a constamment affirmé son attachement aux solutions collectives. Parallèlement, la Tunisie a investi, sur plusieurs décennies, dans le capital humain, en mettant l'accent sur l'éducation de qualité, le travail décent, la justice sociale et les droits des femmes.

Ce socle commun constitue la base du partenariat entre la Tunisie et le système des Nations unies. En Tunisie, nous sommes fiers de collaborer avec les institutions nationales pour soutenir leurs efforts.

Nous accompagnons des politiques visant à renforcer l'équité et l'inclusion, à améliorer la qualité des services essentiels, à étendre les filets de protection sociale, à autonomiser les jeunes, les femmes et les personnes handicapées, et à renforcer la résilience économique et environnementale face aux crises.

La collaboration entre le système des Nations unies et l'État tunisien constitue un partenariat stratégique de haut niveau, illustrant la convergence entre la volonté nationale et l'engagement international en faveur d'une transformation durable, fondée sur la transparence et la confiance.

En conjuguant les visions et en unissant les efforts, les expertises et les ressources sont mobilisées pour appuyer les priorités du gouvernement et accélérer la réalisation de ses objectifs avec efficacité.

Cette coopération agit aussi comme un levier de transformation du système des Nations unies lui-même, en consolidant un modèle plus efficace, innovant et capable d'anticiper et de s'adapter aux mutations rapides.

Il s'agit d'un partenariat qui ne se limite pas à répondre aux défis, mais qui vise à les anticiper et à produire des solutions impactantes et durables.

Et c'est précisément cette approche proactive qui nous rappelle où se joue l'avenir de l'humanité : loin des champs de bataille. Il se construit dans les écoles, les laboratoires d'innovation et à travers les initiatives de jeunes qui choisissent de façonner le changement.

C'est pourquoi célébrer l'Aïd et la fête de l'Indépendance dépasse le cadre symbolique : c'est une invitation sincère à réfléchir aux valeurs qui nous unissent : la solidarité, l'entraide et la conviction que demain peut être meilleur si nous choisissons d'agir ensemble.

En Tunisie, une expression simple, mais profondément significative, résonne dans les esprits : « » Demain sera meilleur ». Une formule qui incarne l'action et l'espoir.

« Demain sera meilleur » n'est pas qu'une expression... c'est une responsabilité.

Car l'avenir de la Tunisie ne se construit pas par les voeux, mais par l'action.

Je crois en une Tunisie qui crée des opportunités, portée par sa jeunesse, ses femmes et ses hommes, et par des esprits qui ne craignent pas le changement.

Les Nations unies sont un espace qui vous appartient qui n'a de sens que par votre engagement.

« Demain sera meilleur» si, dès aujourd'hui, nous décidons de le bâtir ensemble.

R.T.

(*) Coordinatrice résidente* du Système des Nations unies en Tunisie

N.B. : L'opinion émise dans cette tribune n'engage que son auteur. Elle est l'expression d'un point de vue personnel.