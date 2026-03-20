Togo: Accord avec WIETC dans la santé, les énergies renouvelables et les infrastructures

Le Togo a signé un accord de partenariat avec Weihai International Economic and Technical Cooperative Co Ltd (WIETC), géant chinois de l'ingénierie et des travaux publics.

L'accord, conclu entre le ministre délégué chargé de la Promotion des investissements et de la Souveraineté économique, Arthur Trimua, et le représentant de WIETC Lu Xinyong, porte sur le développement de projets dans quatre secteurs stratégiques : santé, énergies renouvelables, infrastructures et recherche scientifique.

Spécialisé dans la construction de bâtiments, routes, aéroports, centrales hydroélectriques et infrastructures d'adduction d'eau, WIETC apporte une expertise technique que le Togo entend utiliser pour accélérer sa transformation structurelle. WIETC est un groupe multisectoriel public spécialisé dans plusieurs domaines clés : travaux publics et construction, énergie et hydraulique, ingénierie et services, immobilier, logistique, commerce international, coopération technique.

WIETC s'inscrit dans le cadre de la politique étrangère économique chinoise, notamment l'initiative Belt and Road (Nouvelle Route de la Soie), qui vise à renforcer la présence et l'influence de la Chine à travers des investissements massifs dans les infrastructures des pays en développement, particulièrement en Afrique.