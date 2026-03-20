Togo: Faure Gnassingbé adresse un message de paix et de solidarité

20 Mars 2026
Togonews (Lomé)

À l'occasion de la fête de l'Aïd El Fitr, célébrée ce vendredi marquant la fin du mois de Ramadan, le président du Conseil Faure Gnassingbé a publié un message sur les réseaux sociaux à l'attention de la communauté musulmane du Togo et au-delà.

« En ce temps de célébration, j'ai une pensée particulière pour les populations confrontées à la menace terroriste. Que les prières concourent au triomphe de la paix dans les régions du monde qui connaissent des conflits », a écrit le chef du gouvernement.

Un message empreint de solidarité et d'humanité, qui témoigne de l'attention portée aux populations vulnérables, en particulier celles de la région des Savanes, touchée par l'insécurité, tout en exprimant un appel universel à la paix dans un monde marqué par de nombreux conflits.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.