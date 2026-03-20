Togo: Faure Gnassingbé adresse un message de paix et de solidarité

À l'occasion de la fête de l'Aïd El Fitr, célébrée ce vendredi marquant la fin du mois de Ramadan, le président du Conseil Faure Gnassingbé a publié un message sur les réseaux sociaux à l'attention de la communauté musulmane du Togo et au-delà.

« En ce temps de célébration, j'ai une pensée particulière pour les populations confrontées à la menace terroriste. Que les prières concourent au triomphe de la paix dans les régions du monde qui connaissent des conflits », a écrit le chef du gouvernement.

Un message empreint de solidarité et d'humanité, qui témoigne de l'attention portée aux populations vulnérables, en particulier celles de la région des Savanes, touchée par l'insécurité, tout en exprimant un appel universel à la paix dans un monde marqué par de nombreux conflits.