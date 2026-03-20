Cote d'Ivoire: Aïd el-Fitr 2026 - A Cocody-Aghien, l'imam Aboubacar Coulibaly prône solidarité, discipline routière et bénédictions pour la Nation

La communauté musulmane de Côte d'Ivoire a célébré, ce vendredi 20 mars 2026, la fête de l'Aïd el-Fitr, marquant la fin du mois sacré de Ramadan. À la mosquée d'Aghien, dans la commune de Cocody à Abidjan, des centaines de fidèles se sont rassemblés dans une ambiance de ferveur et de recueillement pour accomplir la prière marquant cette importante célébration.

La prière des deux Raka'at a été dirigée par l'imam principal, Aboubacar Coulibaly. Dans son sermon, empreint à la fois de spiritualité et d'actualité, le guide religieux a exhorté les fidèles à cultiver la piété, qu'il a présentée comme « la meilleure provision pour le voyage de cette vie et de l'au-delà ».

Revenant sur la portée du mois de Ramadan, il a salué la grâce divine ayant permis aux croyants d'achever cette période consacrée au jeûne, à la prière, à la lecture du Saint Coran et à la purification spirituelle. Il a particulièrement insisté sur l'importance de la Zakat al-Fitr, une aumône obligatoire qui, selon lui, va bien au-delà d'un simple acte financier.

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« La Zakat purifie le croyant et renforce sa foi en Allah. Elle rappelle que la richesse est un dépôt confié par Dieu et qu'elle doit être utilisée à bon escient », a-t-il expliqué. Il a également mis en avant sa dimension sociale, soulignant qu'elle favorise la solidarité et permet aux plus démunis de partager la joie de la fête. Pour l'imam Aboubacar Coulibaly, une société où la Zakat est correctement observée est une société plus juste, solidaire et équilibrée. Il a ainsi invité les fidèles à s'acquitter de cette obligation avec sincérité, afin de renforcer la cohésion sociale.

Abordant ensuite une préoccupation majeure de l'actualité nationale, le guide religieux est revenu sur les nombreux accidents de la circulation enregistrés dans le pays. Il a appelé l'ensemble des acteurs du secteur des transports à poursuivre les efforts de sensibilisation engagés dans le cadre de la campagne sur la sécurité routière. « Nous vous demandons, chers chauffeurs, d'être disciplinés et de respecter le code de la route », a-t-il martelé, insistant sur la nécessité d'adopter des comportements responsables afin de préserver des vies humaines.

Pour lui, la foi ne doit pas se limiter aux actes d'adoration, mais doit également se refléter dans le comportement quotidien, notamment sur les routes. Il a ainsi exhorté tous les usagers à faire preuve de prudence et de civisme. Par ailleurs, l'imam de la grande mosquée d'Aghien a formulé des bénédictions pour la Côte d'Ivoire. Il a prié pour la paix et la stabilité du pays, tout en adressant des invocations au Chef de l'État, Alassane Ouattara, afin qu'il soit guidé dans la conduite des affaires de l'État. Il a également imploré la protection divine sur l'ensemble du peuple ivoirien.

La célébration de l'Aïd el-Fitr à la mosquée d'Aghien s'est achevée par des prières et des échanges fraternels, dans une atmosphère de joie et de partage, marquée par un appel fort à la solidarité, à la responsabilité et au respect de la vie humaine.