Ile Maurice: 17% - Dégringolade du prix de l'or

-17%. C'est la baisse enregistrée depuis mi-février à Maurice du prix de l'or. «Le mouvement était déjà enclenché, mais là, on le ressent vraiment», explique un importateur, qui évoque une chute d'environ 5% à 6% ces deux derniers jours.

Selon une analyse publiée par «Forbes», plusieurs facteurs expliquent ce recul. La hausse des prix de l'énergie, dans un contexte de tensions géopolitiques, alimente les craintes d'inflation et pousse les banques centrales à maintenir des taux d'intérêt élevés. Résultat : le dollar se renforce, ce qui pèse sur l'or. Dans le même temps, une partie des investissements se détourne des métaux précieux au profit du pétrole, devenu, par la force des choses, un actif clé.

Dans le contexte local, la lecture est différente : «À l'international, les prix restent volatils et se stabilisent progressivement. Ici, on fonctionne avec un prix fixé quotidiennement. Donc les ajustements se font par paliers, mais ils sont bien réels», explique l'importateur. Autrement dit, même si le marché local est moins réactif en temps réel, il finit par refléter la tendance globale, avec un léger décalage.

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Cette baisse pourrait redonner un peu d'élan à certains secteurs, notamment la bijouterie, freinée ces derniers mois par des prix élevés. Reste à savoir si ce repli va s'inscrire dans la durée. Avec la situation internationale toujours incertaine, l'or pourrait tout aussi vite redevenir une valeur refuge.