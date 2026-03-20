Ile Maurice: Hippisme - 60 chevaux retirés, au moins 150 nouveaux coursiers attendus

Alors que le coup d'envoi de la saison hippique 2026 - prévu le samedi 25 avril prochain - approche à grands pas, la Horse Racing Integrity Division (HRID) a récemment publié une liste de chevaux qui ont été mis à la retraite à l'issue de la saison 2025.
Il est important de préciser que cette liste n'inclut pas quatre chevaux qui sont récemment décédés, à savoir Walking On Wings (A. Nagadoo), Bestday Of Mylife (C. Daby), Willie John (S. Gujadhur) et Sylvan Warrior (C. Hewitson).
À ce stade, il ressort que pas moins de 60 chevaux ont été retirés de la compétition depuis décembre 2025. À première vue, l'entraîneur Vincent Allet est celui qui a procédé au plus gros dégraissage d'effectif puisqu'il a mis à la retraite 11 coursiers dont Broadway Alley, Citadel, Shah Akbar, Thomas Henry, Zygi, Double Silver, Favour, Karoo Lark, Holy Warrior, Emerald Band et Canary Island.
Amar Sewdyal et Samraj Mahadia ont également tranché en mettant chacun huit chevaux à la retraite. Pour compenser le départ de ces chevaux, et dans un souci de mieux aborder la compétition après une année de transition en 2025, les responsables d'écuries, avec le soutien des propriétaires, se sont montrés très actifs sur le marché des chevaux en Afrique du Sud depuis août 2025.
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Parallèlement, l'annonce d'une augmentation de 30% des stakesmoney par l'organisateur hippique, le MTC Jockey Club (MTCJC) en février dernier, aurait motivé les propriétaires à investir davantage en vue de la nouvelle saison.
Il est bon de faire ressortir que depuis septembre dernier, 78 nouvelles unités ont débarqué à Maurice. Dans ce lot, Canford Club, Indigenous (Nagadoo), Brand New World (Mahadia), Sound Of The Sea et Bounceback (Awotar) ont même déjà dé- buté au Champ-de-Mars, à l'occasion du dernier weekend de course, alors que Sylvan Warrior (Foo Kune) est décédé après une lourde chute à la rue Shakespeare.
Par ailleurs, selon les informations que nous avons pu recueillir, il y aurait au moins 72 nouveaux chevaux supplémentaires qui ont déjà été acquis en Afrique du Sud et qui vont être acheminés à Maurice prochainement.
Dans ce contexte, le problème majeur auquel font face les propriétaires actuellement, est la disponibilité des vols pour embarquer ces chevaux surtout avec des restrictions sanitaires (Ndlr : en raison de la peste équine) en vigueur à Durban et Johannesburg, qui limitent du coup les importations exclusivement à Cape Town.
Le prochain contingent de nouveaux chevaux est attendu en mai.
Liste des chevaux ayant été mis à la retraite :
Vincent Allet
Thomas Henry
Shah Akbar
Zygi
Double Silver
Favour
Karoo Lark
Holy Warrior
Emerald Band
Citadel
Canary Island
Broadway Alley
Samraj Mahadia
Kalgoorlie
Juniper Lane
Chosen Way
Lunafacation
Prospector
Spiritual Wind
Blue Royale
Cartel Boss
Selvom Mootien
Ziva La Winter
Guapo
Whipping Boy
Lit
Romanus
Times New Roman
Subiraj Gujadhur
Elmo
The Gatekeeper
Vicky Ruhee
Walls Of Dubrovnik
Brabanzio
Free To Win
Williamthefighter
Gonnabealright
Orange Red
Preetam Daby
Dunzie
Sand Path
Le Quartier
Christmas Bay
Liquid
Arveen Nagadoo
Massimo
Arnica Montana
War Banner
Your Pace Or Mine
Jevin Awotar
Masterful Guy
Lamborghreeni
Lord Of Light
Carl Hewitson
Bon Boyage
Anderson
Captain's Consort
Amar Sewdyal
Absolutist
Hubble
James Peter
Lickerio
High Voltage
Smuts
Viking Trail
Jet Stream