Ile Maurice: Hippisme - 60 chevaux retirés, au moins 150 nouveaux coursiers attendus

Alors que le coup d'envoi de la saison hippique 2026 - prévu le samedi 25 avril prochain - approche à grands pas, la Horse Racing Integrity Division (HRID) a récemment publié une liste de chevaux qui ont été mis à la retraite à l'issue de la saison 2025.

Il est important de préciser que cette liste n'inclut pas quatre chevaux qui sont récemment décédés, à savoir Walking On Wings (A. Nagadoo), Bestday Of Mylife (C. Daby), Willie John (S. Gujadhur) et Sylvan Warrior (C. Hewitson).

À ce stade, il ressort que pas moins de 60 chevaux ont été retirés de la compétition depuis décembre 2025. À première vue, l'entraîneur Vincent Allet est celui qui a procédé au plus gros dégraissage d'effectif puisqu'il a mis à la retraite 11 coursiers dont Broadway Alley, Citadel, Shah Akbar, Thomas Henry, Zygi, Double Silver, Favour, Karoo Lark, Holy Warrior, Emerald Band et Canary Island.

Amar Sewdyal et Samraj Mahadia ont également tranché en mettant chacun huit chevaux à la retraite. Pour compenser le départ de ces chevaux, et dans un souci de mieux aborder la compétition après une année de transition en 2025, les responsables d'écuries, avec le soutien des propriétaires, se sont montrés très actifs sur le marché des chevaux en Afrique du Sud depuis août 2025.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Parallèlement, l'annonce d'une augmentation de 30% des stakesmoney par l'organisateur hippique, le MTC Jockey Club (MTCJC) en février dernier, aurait motivé les propriétaires à investir davantage en vue de la nouvelle saison.

Il est bon de faire ressortir que depuis septembre dernier, 78 nouvelles unités ont débarqué à Maurice. Dans ce lot, Canford Club, Indigenous (Nagadoo), Brand New World (Mahadia), Sound Of The Sea et Bounceback (Awotar) ont même déjà dé- buté au Champ-de-Mars, à l'occasion du dernier weekend de course, alors que Sylvan Warrior (Foo Kune) est décédé après une lourde chute à la rue Shakespeare.

Par ailleurs, selon les informations que nous avons pu recueillir, il y aurait au moins 72 nouveaux chevaux supplémentaires qui ont déjà été acquis en Afrique du Sud et qui vont être acheminés à Maurice prochainement.

Dans ce contexte, le problème majeur auquel font face les propriétaires actuellement, est la disponibilité des vols pour embarquer ces chevaux surtout avec des restrictions sanitaires (Ndlr : en raison de la peste équine) en vigueur à Durban et Johannesburg, qui limitent du coup les importations exclusivement à Cape Town.

Le prochain contingent de nouveaux chevaux est attendu en mai.

Liste des chevaux ayant été mis à la retraite :

Vincent Allet

Thomas Henry

Shah Akbar

Zygi

Double Silver

Favour

Karoo Lark

Holy Warrior

Emerald Band

Citadel

Canary Island

Broadway Alley

Samraj Mahadia

Kalgoorlie

Juniper Lane

Chosen Way

Lunafacation

Prospector

Spiritual Wind

Blue Royale

Cartel Boss

Selvom Mootien

Ziva La Winter

Guapo

Whipping Boy

Lit

Romanus

Times New Roman

Subiraj Gujadhur

Elmo

The Gatekeeper

Vicky Ruhee

Walls Of Dubrovnik

Brabanzio

Free To Win

Williamthefighter

Gonnabealright

Orange Red

Preetam Daby

Dunzie

Sand Path

Le Quartier

Christmas Bay

Liquid

Arveen Nagadoo

Massimo

Arnica Montana

War Banner

Your Pace Or Mine

Jevin Awotar

Masterful Guy

Lamborghreeni

Lord Of Light

Carl Hewitson

Bon Boyage

Anderson

Captain's Consort

Amar Sewdyal

Absolutist

Hubble

James Peter

Lickerio

High Voltage

Smuts

Viking Trail

Jet Stream