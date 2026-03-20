Ile Maurice: Laits infantiles - L'ACIM appelle à la vigilance

L'association des consommateurs de l'île Maurice (ACIM) a tenu une conférence de presse mercredi afin d'alerter le public sur une situation jugée préoccupante concernant des laits infantiles. L'association a annoncé le rappel de certains lots de laits pour nourrissons des marques Aptamil et Nursie, à la suite d'une alerte sanitaire internationale relayée par les autorités compétentes. Selon les informations disponibles, ces produits pourraient contenir une toxine appelée «céréulide».

Cette substance est connue pour provoquer des troubles gastro-intestinaux, en particulier chez les nourrissons. Les symptômes peuvent inclure des vomissements, des diarrhées et de la fièvre. L'ACIM souligne que ces risques, même s'ils ne sont pas encore confirmés localement, doivent être pris très au sérieux en raison de la vulnérabilité des bébés.

Le secrétaire général de l'ACIM, Jayen Chellum, a exprimé son inquiétude face à cette situation. Il affirme avoir tenté à plusieurs reprises d'obtenir une rencontre avec le ministère du Commerce et de la protection des consommateurs ainsi que le ministère de la Santé et du bien-être, mais sans succès jusqu'à présent. Il regrette également le manque de communication de la part de la compagnie impliquée.

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Pour l'ACIM, cette situation soulève des questions importantes sur la sécurité des produits consommés à Maurice. L'association estime qu'il est essentiel que les autorités agissent rapidement pour informer le public et prendre les mesures nécessaires afin d'éviter tout risque pour la santé des nourrissons.

Elle appelle ainsi à plus de transparence et à une meilleure coordination entre les institutions concernées. L'ACIM insiste aussi sur l'importance de renforcer les mécanismes de contrôle pour garantir une véritable protection des consommateurs.

En attendant, l'association invite les parents à faire preuve de vigilance. Elle leur conseille de vérifier les produits qu'ils utilisent pour leurs enfants et de suivre les recommandations des autorités sanitaires.

L'ACIM rappelle enfin que la sécurité des consommateurs doit rester une priorité et que toute alerte sanitaire doit être traitée avec sérieux et rapidité.