Afrique: D'ici 2050, 9 francophones sur 10 seront africains

La date la Journée internationale de la francophonie a été choisie en référence au 20 mars 1970, date de la signature de la convention de Niamey, qui marque la création de l'Agence de coopération culturelle et technique (ACCT), devenue l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF).

Le thème retenu cette année est «Génération paix ? La contribution de la jeunesse à un monde plus apaisé». Le français est la quatrième langue la plus parlée au monde, après l'anglais, le mandarin et l'espagnol. Il s'agit par ailleurs de la deuxième langue la plus apprise au monde, touchant plus de 170 millions d'élèves dans le milieu institutionnel. Le français est également la troisième langue de l'économie, après l'anglais et le mandarin. Sur internet, le français représente 3,5 % des contenus.

65 % des francophEones résident en Afrique, et d'ici 2050, il est prévu que neuf francophones sur dix seront africains, tandis que leur nombre en Europe diminue. L'Amérique et l'Afrique du Nord maintiennent des proportions stables de francophones, respectivement 7% et 15%.

L'ONU aussi célèbre chaque année six « Journées de la langue », consacrées aux six langues officielles des Nations unies, que sont l'arabe, le mandarin, l'anglais, le français, le russe et l'espagnol.