Ile Maurice: Curepipe contre-attaque face à l'invasion de rats

Cité comme l'une des villes les plus touchées par la prolifération de rats, au même titre que Port-Louis, Curepipe a décidé de passer à l'offensive. Face à la recrudescence des cas de leptospirose à travers le pays, la municipalité déploie un plan d'action d'envergure mêlant dératisation massive, opérations de nettoyage et responsabilisation citoyenne.

Julien Permal, conseiller municipal, souligne que cette mobilisation s'inscrit dans une stratégie globale visant à renforcer l'hygiène publique. L'opération a débuté le 28 février au bazar, point névralgique de la ville. Les marchands ont été appelés à retirer leurs marchandises ainsi que les débris encombrants avant le lancement d'une vaste campagne de nettoyage. Du 1eᣴ au 2 mars, un exercice de décrassage en profondeur a été mené : étals, boutiques alimentaires, tables, murs et drains ont été nettoyés à haute pression avec des produits désinfectants.

Ces travaux ont été réalisés par Brillant Cleaning Services, sous la supervision des inspecteurs municipaux et avec l'appui des élus.

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En parallèle, un dispositif de dératisation a été enclenché avec la pose d'appâts empoisonnés, tandis qu'un programme de nettoyage quotidien du bazar a été instauré pour limiter l'accumulation de déchets. «À l'échelle de la ville, la mairie intensifie ses interventions: plus de 500 terrains abandonnés ou en friches sont ciblés, les drains et cours d'eau sont nettoyés, et des opérations de dératisation sont menées quotidiennement dans les différents quartiers.» Autre initiative phare : le lancement d'un programme de collecte de déchets encombrants, déployé quartier par quartier. Celui-ci permet aux habitants de se débarrasser de vieux meubles, débris de bois et autres objets volumineux, à l'exception des déchets électroniques.

Grand nettoyage et dératisation au bazar de Curepipe : étals, drains et espaces de vente passés au peigne fin pour freiner la prolifération des rats.

Malgré un manque d'effectifs, la municipalité a sollicité des fonds additionnels pour financer des heures supplémentaires et renforcer les opérations de nettoyage. «Un groupe de 40 personnes a récemment été recruté pour soutenir ces efforts. Toutefois, les autorités insistent sur la nécessité d'une implication citoyenne accrue.» Les propriétaires de terrains en friche sont ainsi identifiés et verbalisés, et dans certains cas, la mairie intervient directement pour nettoyer, bien que les ressources restent limitées.

«La prolifération des rats est un phénomène mondial. Cette lutte ne peut être menée par la mairie seule. Elle nécessite une prise de conscience collective», insiste Julien Permal. Les habitants sont appelés à éviter le dépôt sauvage de déchets, à ne pas obstruer les drains et à entretenir leurs abords immédiats.

Plus de 500 terrains abandonnés ciblés par la municipalité : nettoyage, débroussaillage et verbalisation pour éliminer les foyers propices aux nuisibles.

Des campagnes de sensibilisation seront également lancées pour encourager les bons gestes : hygiène des mains, élimination des eaux stagnantes pour prévenir les moustiques, interdiction de jeter de la nourriture dans la rue et promotion de l'utilisation de sacs biodégradables.

À Curepipe, la bataille contre les nuisibles est engagée. Reste à savoir si cette mobilisation conjointe des autorités et des citoyens permettra d'enrayer durablement ce fléau urbain.