Afrique: Zethical remporte plusieurs SABRE Awards Africa 2026

Zethical Ltd, agence mauricienne de relations publiques basée à Port-Louis, forte de 11 années d'activité dans la gestion de crise, la communication corporate, le marketing digital et le design graphique, confirme son ascension sur la scène africaine en remportant plusieurs distinctions lors des SABRE Awards Africa 2026. Une performance qui souligne, selon l'agence, l'excellence de son approche créative et stratégique.

La remise des prix a mis en lumière les succès suivants pour Zethical, en collaboration avec ses partenaires:

Consumer Products/Services: Courts Mammouth - « 40 ans - Tuzur Avek Zot » (Zethical x Équipe Marketing Courts Mammouth)

The SABRE Award for Superior Achievement in Brand-Building: Courts Mammouth

« 40 ans - Tuzur Avek Zot » (Zethical x Équipe Marketing Courts Mammouth)

Cause-Related Marketing: Wello Ena Talan - « Les To Kouler Shine! » - PhoenixBev (ESKI) (Zethical x FCB Cread)

Best Creative PR Campaign (Edelman Africa Network Awards 2026): Courts Mammouth - « 40 ans - Tuzur Avek Zot » (Zethical x Équipe Marketing Courts Mammouth)

Une démonstration d'influence régionale

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Ces distinctions témoignent, selon Zethical, d'une réalité désormais incontestable: l'agence ne se contente plus du marché local et impose désormais ses standards sur le continent. La campagne « 40 ans - Tuzur Avek Zot » est saluée pour sa capacité à marier émotion, pertinence culturelle et efficacité stratégique, prouvant qu'une idée forte, bien exécutée, peut résonner bien au-delà de son marché d'origine.

Réagissant à cette consécration, Tej Soodaye, CEO de Zethical, déclare: «Cette reconnaissance régionale repose sur une conviction profonde : l'excellence et la confiance ne sont pas négociables. C'est le fruit d'un engagement collectif, d'une rigueur constante et de relations solides avec nos clients et partenaires. Chez Zethical, nous ne nous contentons pas d'accompagner des projets, nous construisons des succès.»

Pour Zethical, ces prix envoient un message fort: les agences mauriciennes disposent d'un véritable rayonnement régional et international. Le chemin tracé combine vision, audace et excellence d'exécution, et place Zethical aux côtés des leaders mondiaux du secteur.