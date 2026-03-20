Burkina Faso: Ramadan 2026 - Dédougou a prié pour la paix et la sécurité

À l'instar des autres régions du Burkina Faso, la communauté musulmane de la ville de Dédougou a célébré la fête du Ramadan 2026, ce vendredi 20 mars.

Tôt ce vendredi 20 mars 2026, les fidèles musulmans de la cité du Bankuy ont convergé vers plusieurs lieux de la ville pour célébrer la fête du Ramadan marquant la fin de 30 jours de jeûne. Sur la place de la grande mosquée, le grand imam de la localité, Mamadou Bâ, a officié la grande prière en présence de nombreux adeptes et notamment du gouverneur des régions de Bankui et du Sourou, Babo Pierre Bassinga, accompagné des autorités militaires et paramilitaires régionales ainsi que des représentants des autres confessions religieuses.

Le maître mot de cette célébration a été la prière pour la paix et la sécurité au Burkina Faso. Celle pour la protection des forces engagées sur le théâtre des opérations dans le cadre de la reconquête territoriale. Mais aussi pour le prompt rétablissement des malades et surtout pour que le bon Dieu gratifie les dirigeants du Burkina de sagesse, de clairvoyance et de force pour poursuivre l'oeuvre de construction du pays.