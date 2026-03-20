Burkina Faso: Ramadan à Koudougou - Les fidèles ont imploré Allah pour le retour de la paix au pays

La grande prière marquant la fin du jeune musulman a eu lieu le vendredi n20 mars 2026 au stade Batiébo Balibié à Koudougou. Dans un contexte de lutte contre le terrorisme, les fidèles ont formulé des prières à Allah pour le retour de la paix au Burkina Faso.

La grande prière marquant la fin du jeûne musulman s'est tenue le vendredi 20 mars 2026 au stade Batiébo Balibié de Koudougou, dans une atmosphère empreinte de ferveur religieuse et de solidarité. Dès les premières heures de la matinée, des milliers de fidèles musulmans, hommes, femmes et enfants, ont convergé vers le site pour accomplir ensemble cette prière importante, symbole de foi, de partage et de fraternité. Vêtus de leurs plus beaux habits, les fidèles ont formé de longues rangées sur l'esplanade du stade, dans le respect des prescriptions religieuses.

Le grand imam de Koudougou El adj Mohamadi Semdé, dans son sermon, a rappelé les valeurs fondamentales de l'islam, notamment la paix, la tolérance, la solidarité et l'entraide. Il a également insisté sur l'importance du pardon, de la cohésion sociale et du vivre-ensemble, particulièrement dans le contexte actuel du Burkina Faso. En effet, cette célébration religieuse s'est déroulée dans un climat marqué par les défis sécuritaires liés à la lutte contre le terrorisme.

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Face à cette situation préoccupante, les fidèles ont élevé des prières intenses à Allah, implorant la paix, la stabilité et la sécurité pour l'ensemble du territoire national. Selon le président de la communauté musulmane du Boulkiemdé El adj Issa Siemdé, des invocations ont été faites pour les autorités du pays, les forces de défense et de sécurité, ainsi que pour toutes les victimes des attaques terroristes. Au-delà de l'aspect spirituel, cette grande prière a également été un moment de communion et de renforcement des liens sociaux.

Les fidèles ont échangé des salutations chaleureuses, des voeux de paix et de prospérité, témoignant ainsi de la résilience et de l'unité du peuple burkinabè face aux épreuves. Les autorités administratives et religieuses avec à leur tête le gouverneur de Nando Adama Jean Yves Béré ont salué la mobilisation des populations et appelé à la responsabilité collective pour préserver la paix et la cohésion sociale. Elles ont encouragé chacun à promouvoir des comportements favorables au dialogue et à la tolérance.

En définitive, la prière de fin de jeûne à Koudougou a été bien plus qu'un simple acte religieux. Elle s'est imposée comme un moment fort de rassemblement, de réflexion et d'espoir pour un Burkina Faso réconcilié et apaisé. Dans l'unité et la foi, les fidèles ont réaffirmé leur attachement aux valeurs de paix, tout en nourrissant l'espoir de jours meilleurs pour leur pays.