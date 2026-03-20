Burkina Faso: Spéculation sur les prix du ciment - Les cimenteries invitent les vendeurs au respect des prix plafonds en vigueur

Le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, a tenu le mercredi 18 mars 2026, à Ouagadougou, une rencontre d'échanges avec les responsables des cimenteries du Burkina Faso. Objectif, accorder les vues contre la désinformation relative à la spéculation sur les prix du ciment.

Depuis quelques jours, les consommateurs éprouvent des difficultés à se procurer du ciment sur le marché national. Ils font également face à une surenchère du prix du ciment. Pour remédier à cette situation contraire à la règlementation, le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, a initié une rencontre d'échanges avec les responsables des cimenteries du Burkina Faso, mercredi 18 mars 2026, à Ouagadougou.

Il s'est agit de l'Association des Cimentiers du Burkina (ACB) et les représentants de CIMFASO et CIMASSO. Ces derniers ont tous confirmé que la situation de spéculation est réelle sur le marché, alors qu'elle n'a pas de lien avec une quelconque augmentation des prix dans les cimenteries.

Jacques Amiong de l'ACB a expliqué qu'entre 2024 et 2025, la demande du ciment a subi une augmentation de près de 20 % et est restée soutenue en 2026. Il a ajouté que les cimenteries enregistrent quelques difficultés mais ces contraintes n'ont pas entrainé une baisse de la production de ciment.

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« Dans les faits, le ciment n'est pas devenu plus cher. Les producteurs de ciment, membres de l'ACB, ont l'obligation de respecter les prix qui sont promulgués par l'administration publique. Jusqu'à ce jour, les prix du ciment n'ont pas évolué à notre niveau », a-t-il clarifié. Il a aussi reconnu que le ciment produit actuellement ne satisfait toujours pas les demandes des populations.

« Grâce au concours du ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, nous avons pu entreprendre des séances de travail qui ont abouti à des actions qui, d'ici quelques jours, vont permettre de revenir graduellement à la normale », a-t-il assuré.

Au titre des mesures prises, il a confié que le ministère de tutelle s'est engagé à disponibiliser davantage l'énergie. Il a soutenu que l'association entend investir davantage sur la capacité à disponibiliser de l'énergie en interne, faisant allusion à des investissements sur des groupes électrogènes et des centrales énergétiques solaires, qui seraient autonomes. « Toutes ces actions combinées devraient nous permettre de rapidement de sortir de cette période tendue », a avancé M. Amiong.

Les prix de vente plafonds restés inchangés

Jacques Amiong a saisi l'occasion pour inviter l'ensemble des acteurs du secteur de la cimenterie à ne pas profiter de ce moment de forte demande pour jouer sur les prix du ciment. « Au niveau de l'ACB, nous respectons nos engagements pris vis-à-vis de l'administration publique, à savoir les arrêtés de prix applicables », a-t-il précisé. Il a rassuré les consommateurs que la situation actuelle relèvera bientôt du passé, grâce à la contribution du ministre en charge de l'Industrie et aux actions mises en oeuvre.

Le directeur général de CIMFASO et CIMASSO, Kassoum Zampaligré, pour sa part, a indiqué que le Burkina Faso traverse actuellement une période de canicule. Selon lui, cette situation climatique provoque une hausse considérable de la demande en électricité sur l'ensemble du territoire national. « Le réseau électrique national se trouve ainsi soumis à une pression exceptionnelle. Ce qui engendre des difficultés de fourniture d'énergie aux grands consommateurs industriels, dont les cimenteries », a-t-il relaté.

Zampaligré a fait remarquer, cependant, que les prix de vente du ciment sont restés strictement inchangés et conformes aux prix réglementaires en vigueur, à savoir 100 000 F CFA la tonne pour le CPJ 35 et 115 000 F CFA la tonne pour le CPA 45. « Face à cette situation préoccupante, des rencontres ont eu lieu avec le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, afin de trouver des solutions urgentes palliatives.

Des engagements ont été pris pour permettre l'accroissement de la fourniture en électricité au profit des producteurs de ciment et améliorer immédiatement le niveau de production et résorber rapidement une pénurie de ciment sur le marché», a-t-il renchéri. Le DG Zampaligré a exhorté les distributeurs de ciment et les détaillants à respecter scrupuleusement les directives du ministère en charge du commerce relativement aux prix de vente du ciment sur toute l'étendue du territoire burkinabè.

Il a rassuré la population qu'en temps normal, leurs capacités de production installées se situent au-delà du double de la demande nationale de ciment. « Cette situation de pénurie n'est que conjoncturelle et à moyen terme, nous répartirons dans une situation normale grâce aux mesures mises en oeuvre par le gouvernement pour juguler la situation », a-t-il promis.