Congo-Kinshasa: Anne-Marie Mulikale, 51 ans de passion pour l'enseignement à Bunia

À 70 ans, Anne-Marie Mulikale consacre sa vie à l'éducation des enfants à l'école primaire Mudzi-Pela de Bunia, en Ituri. Depuis plus d'un demi-siècle, cette enseignante transmet savoir et valeurs aux jeunes générations de sa communauté.

Malgré son âge, elle arrive chaque matin parmi les premières à l'école. Pour elle, enseigner est une mission qu'elle n'envisage pas d'abandonner : « Le jour où le Seigneur voudra que cela s'arrête, alors je vais me reposer », confie-t-elle.

Une enseignante modèle

Son engagement est salué par sa hiérarchie. Jean Claude Lobo, qui travaille à ses côtés depuis quinze ans, la décrit comme une professionnelle ponctuelle et rigoureuse. Selon lui, elle tient ses documents scolaires avec une discipline exemplaire.

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Anne-Marie insiste sur l'importance de la préparation : chaque jour, elle met à jour ses outils pédagogiques pour être prête devant ses élèves.

Un héritage pour la communauté

Au cours de ses 51 ans de carrière, elle a formé de nombreux cadres, infirmiers et enseignants. Son fils aîné, Willy Bahati, figure parmi ses anciens élèves. Il témoigne que sa mère conserve la même rigueur éducative, même avec ses petits-enfants.

Pour les membres de sa communauté, Anne-Marie Mulikale incarne un modèle de persévérance et de transformation positive, un véritable pilier de l'éducation en Ituri.