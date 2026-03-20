Congo-Kinshasa: La gratuité de l'éducation de base face à la modicité des salaires des enseignants au pays

20 Mars 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Sept ans après, la gratuité de l'enseignement de base en République démocratique du Congo (RDC) continue de faire face à plusieurs défis.

Réagissant jeudi 19 mars sur Radio Okapi, des enseignants ont affirmé être préoccupés par leur situation salariale.

Samuel Mbala Makusu, enseignant à Selembao, déplore la suppression d'une prime de 80 000 francs congolais (CDF) qui était perçue depuis janvier.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon lui, cette prime aurait été réindexée sur les salaires, mais les enseignants affirment ne plus la percevoir.

« Faut-il encore parler de la prime de gratuité dans nos écoles ou non ? », s'interroge-t-il, craignant que cette situation n'affecte la motivation du personnel.

Le défi des « Nouvelles Unités »

Un autre obstacle majeur est la mécanisation des nouveaux enseignants, appelés « Nouvelles Unités » (NU). Avec l'accroissement des effectifs d'élèves dû à la gratuité, l'État a créé de nouvelles classes sans toujours régulariser la situation financière des enseignants affectés.

A l'EP 11 Selembao, certains instructeurs affirment travailler sans salaire depuis quatre ans. Ils disent ignorer ce qui bloque leur mécanisation malgré l'augmentation de la charge de travail.

Alors que cette réforme réjouit la plupart des parents qui, selon eux, favorise la scolarisation des enfants des familles démunies.

Inscrite à l'article 43 de la Constitution, la gratuité est aujourd'hui une réalité dans plusieurs écoles publiques de Kinshasa, comme à l'École primaire (EP) 11 Selembao.

Cependant, les enseignants interrogés soulignent que le succès de cette réforme dépend du renforcement des moyens de fonctionnement mis à la disposition des écoles.

Pour consolider les acquis de cette réforme, les acteurs du secteur éducatif attendent des réponses concrètes des autorités afin de garantir, sur le long terme, un enseignement de qualité.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.