Congo-Kinshasa: Mois de mars - Présentation du rapport sur la mise en oeuvre du Protocole de Maputo

En marge du mois de mars, dédié à la femme, le Gouvernement de la RDC a présenté, jeudi 19 mars à Kinshasa, la partie B du rapport périodique sur la mise en oeuvre du Protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique-communément appelé Protocole de Maputo.

A cette occasion, le ministre des Droits humains, Samuel Mbemba, a reçu ce document des mains de la ministre du Genre, de la Famille et de l'Enfant, Micheline Ombae Kalama.

Dans son allocution, Samuel Mbemba a indiqué que ce rapport traduit la volonté du Gouvernement de promouvoir et de protéger les droits de l'homme en RDC :

« C'est un grand honneur et un plaisir pour moi de recevoir aujourd'hui le deuxième rapport périodique sur la mise en oeuvre du Protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique. La promotion et la protection des droits de l'homme constituent le cheval de bataille du Président de la République et du Gouvernement », a-t-il rappelé.

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Selon le ministre des Droits humains, la production de ce rapport répond à un besoin crucial de respecter les engagements pris par le Gouvernement, conformément à l'article 26 du Protocole de Maputo, qui oblige les États parties à assurer la mise en oeuvre effective des droits des femmes au niveau national.

Il sied de signaler que l'aboutissement de ce rapport a été rendu possible grâce à l'accompagnement technique et financier de l'ONG IPAS, qui a soutenu tout le processus.