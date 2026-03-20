Congo-Kinshasa: Juliana présentée officiellement candidate du pays à la Francophonie

20 Mars 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Le Chef de l'Etat a confirmé la candidature de Julianna Lumumba, au poste de Secrétaire générale de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) pour la RDC.

Félix Tshisekedi l'a officiellement et solennellement présentée, jeudi 19 mars au cours d'une cérémonie à la Cité de l'Union africaine, à Kinshasa. Par cet acte solennel, le président de la République engage tout l'appareil diplomatique du pays derrière Juliana Lumumba.

Cette désignation traduit aussi, selon les organisateurs, l'ambition renouvelée de Kinshasa de peser davantage dans les instances internationales et de porter une voix africaine forte au sein de l'espace francophone. La Première ministre et l'ensemble des membres du gouvernement de la RDC ont assisté à cette cérémonie tenue dans une salle à la Cité de l'Union africaine.

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