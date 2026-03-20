Afrique du Nord: Plaidoyer pour des actions du Gouvernement en faveur de la population de Gbadolite

20 Mars 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Le député national Donge Yemo Mobutu soutient la démarche de la population de Gbadolité (Nord-Ubangi) ayant organisé une marche pacifique pour déplorer l'inaction du Gouvernement dans leur ville.

Joint jeudi 19 mars par Radio Okapi, cet élu de Gbadolite estime que les doléances de la population sont bel et bien fondées.

Selon ce député national, l'exécutif national fait fi des rapports des vacances parlementaires qui mettent en lumière les revendications de la population à la base.

Dongo Yemo Mobutu plaide ainsi pour la prise en compte du contenu du mémorandum de la société civile du Nord-Ubangi qui demande la construction des infrastructures routières, la réhabilitation de l'aéroport de Moanda à Gbadolite et la construction des universités promises par le chef de l'Etat.

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« On se rend compte que le Gouvernement central ne tient vraiment pas compte des rapports parlementaires que nous ramenons chaque fois à notre bureau et qui doit constituer le socle de notre budget. Dans les rapports parlementaires, on trouve les besoins réels de la population qui ne demande que ces attentes soient réalisées son milieu respectif », s'est-il plaint.

Dongo Ye mo Mobutu demande à la Première ministre de prêter l'oreille attentive à la demande de la population du Nord-Ubangi, exprimée par la société civile.

Il a en outre encouragé le Président de la République, garant de la bonne marche des institutions, à s'impliquer dans la recherche des solutions aux desideratas de ses électeurs.

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