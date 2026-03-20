Congo-Kinshasa: CAN U-25 Basketball Fauteuil/D - Les Congolaises en finale ce vendredi face aux Kenyanes

La République Démocratique du Congo est qualifiée pour la finale de la troisième édition de la Coupe d'Afrique des Nations de Basketball sur Fauteuil roulant, version féminine, prévue vendredi 20 mars au gymnase du stade des Martyrs de Kinshasa.

Les Congolaises ont obtenu leur ticket à la suite de leur succès sans appel devant les Lônes Stars du Liberia sur la note de 99 à 04, lors de la demi-finale disputée jeudi 19 mars.

Depuis le début de cette compétition, les Léopards Dames U-25 n'ont perdu aucun match. Une prestation satisfaisante pour la capitaine Gloria Malombo, qui réitère sa promesse de soulever la coupe et de qualifier le pays à la Coupe du Monde.

" La Coupe est à nous. On est le pays organisateur, la coupe doit rester et ça va rester. Demain nous allons jouer avec force, énergie et la même morale. Nous n'avons qu'un seul objectif, la victoire, jouer et gagner pour accéder à la coupe du monde", a déclaré la capitaine de la RDC.

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Face aux risques d'une élimination des Léopards pour une dette de 73 000 USD, le Président de la Fédération de Basketball sur Fauteuil (FECOBAF), Gégé Kizubanata a assuré que le ministère des Sports a réglé la situation.

« Côté finance nous n'avons pas eu gain de cause, mais le Ministre des Sports a eu à décanter la situation pour permettre à ce que nos Léopards soient sur terrain et de gagner ce match », a-t-il déclaré.

Dans l'autre affiche des demi-finales, l'Afrique du Sud s'est incliné face au Kenya sur la note de 41 à 15. Les Harambee Stars du Kenya vont donc en découdre avec les Léopards de la RDC en finale ce vendredi 20 mars au gymnase du Stade des Martyrs à Kinshasa la capitale.