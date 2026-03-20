Angola: Le crédit au secteur non financier progresse de 19,3 % en janvier

Luanda — Le crédit brut au secteur non financier en Angola s'est élevé à 8 800 milliards de kwanzas en janvier de cette année, soit une hausse d'environ 1 400 milliards de kwanzas (19,3 %) par rapport à la même période de l'année précédente.

Au cours de cette même période, l'encours du crédit à l'économie, en monnaie nationale, a atteint 7 200 milliards de kwanzas, enregistrant une augmentation de 1 100 milliards de kwanzas (18,9 %) par rapport à janvier de l'année précédente, selon la Banque nationale d'Angola (BNA).

L'endettement du secteur public non financier a totalisé 1 300 milliards de kwanzas, dont 65,8 % concernent l'administration publique et 34,2 % les entreprises publiques, soit une augmentation de 461,1 milliards de kwanzas sur un an.

En conséquence, la dette du secteur privé (entreprises et particuliers) a enregistré une hausse de 972,3 milliards de kwanzas (14,7 %), passant de 6 600 milliards de kwanzas en janvier 2025 à 7 600 milliards de kwanzas en janvier de cette année.

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La dette des entreprises privées non financières s'élevait à 5 900 milliards de kwanzas, soit une augmentation de 667,8 milliards de kwanzas (12,8 %), tandis que celle des particuliers atteignait 1 700 milliards de kwanzas, soit une hausse de 304,5 milliards de kwanzas (22,0 %).

La Banque centrale indique qu'au cours du premier mois de l'année, le crédit brut accordé au secteur réel de l'économie s'est élevé à 1 900 milliards de kwanzas, soit une hausse de plus de 362 milliards de kwanzas (23,5 %) par rapport à la même période de l'année précédente. Cette augmentation est principalement due à la hausse des ressources mises à la disposition du sous-secteur des industries extractives, qui a enregistré une augmentation de 296,2 milliards de kwanzas (59,2 %).

Parallèlement, le total des crédits accordés au titre de l'avis n° 10/2024 de la BNA pour la promotion du secteur réel a atteint 1 400 milliards de kwanzas, représentant 73,3 % du total des crédits accordés à ce secteur et 15,7 % du portefeuille de crédits bruts du système bancaire.

Par rapport à la même période de l'année dernière, on a constaté une augmentation de 366,9 milliards de kwanzas (35,8 %), avec un accent particulier sur le financement de projets dans le sous-secteur manufacturier, qui a enregistré une augmentation de 177,3 milliards de kwanzas (30,6 %).

En termes de répartition par secteur d'activité économique, les industries manufacturières ont totalisé 793,2 milliards de kwanzas, soit 41,7 % de l'encours de crédit, dont 757,1 milliards (95,4 %) ont été octroyés en vertu de l'Avis n° 10/24.

Les industries extractives ont bénéficié de 796,5 milliards de kwanzas, soit 41,9 % de l'encours de crédit, dont 360,5 milliards (45,3 %) ont été alloués en vertu des Avis relatifs à l'octroi de crédits au secteur réel.

Parallèlement, le sous-secteur de l'agriculture, de l'élevage, de la chasse, de la sylviculture et de la pêche a totalisé 310,8 milliards de kwanzas, soit 16,4 % de l'encours de crédit, dont 275,7 milliards (88,7 %) ont été octroyés en vertu des Avis de la BNA relatifs à la promotion du crédit au secteur réel.