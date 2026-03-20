Angola: Le MAPTSS réaffirme son engagement pour le travail décent

19 Mars 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par IMA/YD/LUZ

Ndalatando — Le ministère de l'Administration publique, du Travail et de la Sécurité sociale (MAPTSS) a réaffirmé, ce jeudi à Ndalatando (Cuanza-Norte), l'engagement du gouvernement angolais à promouvoir le travail décent et à respecter les droits des travailleurs.

S'exprimant lors de l'ouverture du Conseil consultatif de l'institution pour 2026, placé sous le thème « Justice du travail garantie, travail décent promu », la ministre Teresa Dias a souligné que les droits des travailleurs doivent être respectés et appliqués conformément à la loi.

À cette occasion, Mme Teresa Dias a insisté sur la nécessité de respecter rigoureusement les droits des travailleurs, conformément à la loi, et a mis en avant les efforts déployés pour améliorer les conditions de travail dans le pays.

La ministre a plaidé pour le renforcement des politiques garantissant des conditions de travail équitables, en particulier en matière de santé et de sécurité au travail, de rémunération décente et de lutte contre le harcèlement, la discrimination et l'exploitation au travail.

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La dirigeante a déclaré que la reconnaissance des supérieurs hiérarchiques est essentielle pour motiver les employés du secteur public et a plaidé pour un équilibre entre l'exigence de normes élevées et la récompense des performances.

Elle a exhorté les travailleurs à agir avec éthique, dévouement et transparence, soulignant l'importance de la compétence, de l'intégrité et du secret professionnel. La ministre leur a rappelé qu'ils sont les garants du bien public et que, par conséquent, ils doivent contribuer à l'amélioration de la qualité des services offerts à la population.

La ministre de l'Administration publique, du Travail et de la Sécurité sociale a reconnu les défis du secteur qu'elle dirige, tels que les changements constants et les exigences technologiques, insistant sur la nécessité de la résilience et de la formation continue.

De son côté, le gouverneur de Cuanza-Norte, João Diogo Gaspar, a estimé que la tenue du Conseil consultatif dans la province témoigne de la confiance dans les capacités locales et renforce le rôle des institutions dans le développement national.

Le Conseil consultatif évaluera les activités de 2025 et définira les actions pour 2026, notamment la réforme administrative et la nouvelle grille salariale de l'administration publique.

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