Angola: Le ministère des Finances réaffirme son engagement en faveur d'une gestion éthique des fonds publics

Luanda — La ministre des Finances, Vera Daves, a réaffirmé ce jeudi à Luanda l'engagement total de l'Exécutif à renforcer la gestion éthique et responsable des fonds publics et à sanctionner toute pratique contraire.

Répondant aux préoccupations des députés lors du débat sur le projet de loi relatif à l'impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPS), à la 7e séance plénière ordinaire de la 4e législature, la ministre a souligné que le gouvernement bénéficiait du soutien des instances compétentes pour une responsabilisation effective des personnes accusées d'actes préjudiciables aux finances publiques.

Faisant allusion à l'affaire de corruption présumée impliquant l'Administration générale des impôts, la ministre a appelé à la compréhension des parlementaires afin d'éviter d'impliquer tous les employés de l'institution dans cette affaire.

« Comme les membres d'une famille, nous ne voudrions pas que toute la famille soit considérée comme une bande de voleurs parce que l'un d'entre nous a commis un crime ou un acte moralement répréhensible », a-t-elle souligné.

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Dans ce contexte, elle a assuré le maintien de l'engagement en faveur de la formation technique et déontologique des agents publics, notamment ceux de l'Administration générale des impôts (AGT, sigle en portugais), ainsi que la mise en place d'un reporting permanent sur l'utilisation des fonds collectés.

Concernant la proposition, approuvée par 109 voix pour, aucune contre et 98 abstentions, la ministre a déclaré qu'elle protégerait les ménages à revenus modestes et moyens, en complément d'autres mesures visant à accroître la production nationale, à diversifier l'économie et à maîtriser l'inflation.

La dirigeante a garanti que l'AGT dispose déjà des capacités techniques nécessaires à la mise en oeuvre effective de la loi, si elle est adoptée, et a ajouté qu'un plan d'éducation fiscale est également en place, impliquant les organismes professionnels, les associations, les groupements techniques, les entreprises, le monde universitaire et le Conseil économique.