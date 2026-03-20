Angola: La secrétaire exécutive de la CPLP discute du renforcement de la coopération avec un haut responsable du gouvernement portugais

Luanda — La secrétaire exécutive de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP), l'ambassadrice Maria de Fátima Jardim, a évoqué ce jeudi 17 mars à Lisbonne les mécanismes de renforcement de la coopération avec le secrétaire d'État adjoint au Travail du ministère du Travail, de la Solidarité et de la Sécurité sociale du Portugal, Adriano Rafael Moreira.

Selon une note du secrétariat exécutif de la CPLP, consultée par l'ANGOP, la réunion a permis d'analyser les possibilités de renforcement de la coopération dans plusieurs domaines d'intérêt commun, notamment les initiatives visant à une meilleure compréhension de la mobilité de la main-d'oeuvre, des opportunités de formation technique et professionnelle, du travail décent, de la coopération et de la collaboration.

À cette occasion, l'ambassadrice Maria de Fátima Jardim a souligné que la priorité accordée aux citoyens est au coeur des préoccupations de la CPLP, comme l'affirme la devise du 30e anniversaire de l'organisation, « Unité dans la diversité, une communauté pour les peuples », et a insisté sur l'importance d'une approche multisectorielle de la question de la mobilité.

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Dans le cadre de l'Accord sur la mobilité entre les pays de la CPLP, dont on célèbre le cinquième anniversaire, le secrétaire d'État adjoint au Travail du Portugal a également souligné l'importance de garantir des conditions de travail sûres, des salaires équitables, le respect de la législation du travail et un accès à ces droits sur un pied d'égalité avec les citoyens portugais, comme élément essentiel de l'inclusion dans la région de résidence, quel que soit le pays.

Parallèlement, les deux responsables ont estimé que la Convention multilatérale de la CPLP sur la sécurité sociale constitue une avancée décisive en matière de mobilité de la main-d'oeuvre, de portabilité des droits sociaux et de protection des travailleurs au sein de la Communauté, renforçant ainsi l'engagement en faveur du travail décent, de la dignité humaine et d'une mobilité sûre.

Concernant les enjeux et les perspectives de la mobilité de la main-d'oeuvre au sein de la CPLP, le secrétaire d'État adjoint portugais au Travail, Adriano Rafael Moreira, a annoncé son intention de proposer une réunion entre les organismes publics des États membres et leurs homologues de l'Institut portugais pour l'emploi et la formation professionnelle.

À l'issue de la réunion, le secrétaire d'État adjoint portugais au Travail a signé le Livre d'or de la CPLP.