Maroc: Un engagement constant au service du citoyen et de la création

Entre autres actions d' «Arts et Culture», un atelier de peinture au profit des enfants. La gestion aura quelque peu duré avant que ce beau rêve ne prenne forme. Mais l'étincelle de cette superbe idée qui allait donner naissance, il y a vingt ans de cela, à « Arts & Cultures » a jailli lors d'une manifestation caritative d'envergure.

Ce jour-là Qamari père et fils, Hadj Lekbir et docteur Zouhaïr en l'occurrence prenaient part à une caravane médicale. Entre autres prises en charge et soins prodigués, une belle et précieuse intervention allait permettre à un chérubin de retrouver la vue. Il n'en faillait pas plus pour que cela fasse tilt, comme on dit communément, auprès des Qamari. La passion que nourrissait à ce niveau Docteur Zouhaïr a dû, depuis, prendre de l'élan vers une toute autre dimension.

L'une des toutes premières ac tions allait naître dans ce bel élan. L'Association bébé qui s'était fait baptiser «Les amis d'El Ghi wane » s'est portée au chevet de l'un des piliers de ce groupe mythique Omar Essayed... qui de vait subir une intervention chirurgicale. Et si l'on a vu plus grand pour aller de l'avant et mettre sur pied l'Association « Arts et Cultures », c'est parce que, tout simplement il ne pouvait pas en être autrement. Cela, pour ainsi dire, coulait de source.

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Docteur Zouhaïr Qamari l'explique : « L'idée est venue d'une conviction personnelle. L'engagement social est le plus souvent quelque chose d'inné. Pour quelqu'un dont le grand-père était connu dans sa région pour être un grand bienfaiteur, attentif aux besoins de l'autre et tou jours prédisposé à apporter son aide. Il en est de même de mon père qui est tout aussi animé de cet esprit d'entraide et de responsabilité envers la communauté. En grandissant dans cet envi ronnement, j'ai naturellement développé cette sensibilité sociale.

Avec le temps, j'ai ressenti le besoin de transformer ces valeurs héritées en ac tion concrète au service de la société avec l'am bition de faire de l'Association Arts et Cultures un espace où l'engagement social, la culture et l'éducation peuvent se rencontrer pour contri buer au développement humain, notamment au près des jeunes ».

Et l'Association « Arts & Cultures » de gran dir et de prendre de l'ampleur au fil des années voire des mois, des semaines et des jours au gré de manifestations notoires qui se distinguaient les unes des autres par les différents domaines auxquels elle s'étendait, mais qui se retrouvaient toutes dans leur portée humanitaire. La dénomi nation de cette association devenue légendaire pourrait faire penser à un champ d'action limité, mais pas quand on conçoit l'art et la culture dans leur grande acception et dans toute leur dimen sion.

A mon sens, le tissu associatif à Casa blanca doit être conçu en tant qu'espace vital de médiation sociale, qui se trouve fragilisé par des inégalités structurelles. Certes, il y a une forte vitalité des ini tiatives locales, souvent portées par un en gagement citoyen sincère, mais limité par des ressources précaires. Le défi majeur réside dans la profes sionnalisation des acteurs associatifs, dans un domaine encore marqué par l'informel et le bénévolat non structuré.

Force est de constater également qu'il y a une dépendance excessive des finance ments publics ou ponctuels, freinant l'au tonomie et la pérennité des projets. Sur le plan sociologique, il y a lieu de noter un décalage entre les besoins réels des populations urbaines marginalisées et les programmes proposés. Casablanca, métropole en mutation, accentue les fractures sociales, rendant le rôle des associations encore plus crucial. J'insiste sur la nécessité de créer des synergies entre associations, institutions et chercheurs pour une action plus cohé rente.

Enfin, il faut une reconnaissance insti tutionnelle renforcée du tissu associatif comme acteur stratégique du développe ment social. D'autres recommandations à dévelop per par ailleurs concernent le renforce ment de la formation des acteurs associatifs au niveau de la gestion associa tive et gouvernance, de la médiation so ciale, de l'accompagnement des jeunes, du montage de projets et recherche de finan cements et du leadership et de la partici pation citoyenne.

Une professionnalisation partielle du secteur associatif permettra, par ailleurs, d'améliorer l'efficacité et la durabilité des actions. Il faut également veiller à l'encou ragement de la participation active des jeunes dans la vie associative et au déve loppement des partenariats associations/institutions publiques. Le soutien aux associations culturelles et artistiques doit être une priorité étant donné que la culture, le sport et la créati vité constituent des outils importants d'in clusion sociale...

Président de l'Association « Arts &Cultures »

Une pianiste en herbe sous la férule d'«Arts et Cultures» Une toute récente manifestation vient d'avoir lieu en ce mois sacré. Il fallait voir la joie de ces enfants de l'Ancienne Médina qui se sont vu proposer, tout près de chez eux, des ateliers de peinture, de calligraphie ou de musique ! Il fallait voir la sa tisfaction de toutes ces mamans de voir leurs enfants bénéficier d'au tant d'intérêt et d'opportunités.

Il serait par ailleurs prétentieux de cerner les innombrables actions accomplies par l'Association tout au long de ces vingt années d'exis tence. Il n'en reste pas moins que le grand hommage rendu de son vi vant à notre regretté Abdelmjid Dolmy tout comme celui consacré à la grande chanteuse populaire feue Hajja Hamdaouia constituent des événements de marque dans ce si riche parcours. Lemchaheb, Jil Jilali et Izenza rene groupes emblématiques de la musique marocaine, ont également été célébrés à la mesure de leur grand talent par « Arts & Cultures ».

A un autre niveau, l'on citerait entre autres les rencontres avec si gnatures de deux sommités de la politique marocaine Feu Abdeloua hed Radi et feu Ahmed Herazni. Et s'il y a une citation que le pré sident Qamari affecte particulière ment, c'est bien celle qui dit : « La Patrie doit être reconnaissante à ceux qui l'ont construite ». Et c'est dans cette perspective que l'Association a étendu son ac tion à bien d'autres domaines, celui médical en particulier.

Les créateurs comme tout autre citoyen dans notre pays, affirme docteur Qamari, ont parfaitement le droit d'aspirer à une bonne santé et, par là, aux soins que cela nécessite, ce qui est, cela va de soi, indissocia ble du développement humain. Il est à rappeler à cet effet que le pré sident Qamari est chirurgien den tiste, implantologiste, spécialiste en dentisterie esthétique mais qu'il est également doctorant chercheur en sociologie, sans oublier que l'art n'a pas de secret pour lui avec, à la clé, le Premier Prix, Classes supérieures, obtenu au Conservatoire de mu sique de Casablanca.

A l'actif d'«Arts & Cultures» l'or ganisation en collaboration avec une cinquantaine de médecins de différentes spécialités de plusieurs caravanes socio-médicale, cultu relles et multidisciplinaires à travers de nombreuses régions du Maroc dans le but de rapprocher au mieux les services de santé des popula tions et de sensibiliser à la préven tion.

Doukkali Quand j'ai entendu pour la pre mière fois docteur Zouhaïr Qamari jouer du piano, j'étais agréablement surpris. Ce n'était plus le chirurgien dentiste, mais un pianiste, un musi cien accompli. C'est donc dans la logique des choses qu'il se consacre avec autant de passion et de dé vouement à « Arts et Cultures », l'as sociation qu'il a mise sur pied pour la promotion de l'art et de la créati vité.

Comment exprimer ma joie et mon bonheur de parler de cette association présidée par docteur Qamari, assisté du commandant Tourbi ! Au départ cette associa tion n'avait qu'une ambition : aider les autres. Mission parfai tement accomplie. Ils sont constamment à l'écoute des au tres, et sont là pour venir en aide à des artistes nécessiteux et pro mouvoir de la sorte la création. Des associations comme « Arts et Cultures » sont plutôt rares, c'est pourquoi je n'ai pas du tout hé sité à faire partie du staff de celle-ci afin de mener à bien cette noble mission. C'est une associa tion nourrie de générosité popu laire conçue de telle manière à donner vie à ... la vie