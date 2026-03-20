Sénégal: Coopération Sénégal-Gabon - Une immersion stratégique au coeur de la filière avicole

20 Mars 2026
Le Soleil (Dakar)
Par M. Dieme

Dans le cadre du renforcement de la coopération Sud-Sud et de la souveraineté alimentaire, le ministre gabonais de l'Agriculture, Pacôme KOSSY, a effectué une journée de travail au Sénégal, marquée par des visites techniques et des échanges stratégiques.

Dans une note du ministère de l'Agriculture et la Souveraineté alimentaire publiée vendredi, la tutelle indique que la mission a permis une immersion complète dans la filière avicole à travers plusieurs étapes.

A cette occasion les deux ministres ont eu une séance de travail au MASAE à Diamniadio. Ils ont visité le couvoir Amar à Bayakh, la ferme FAGG à Ndiéguène. Ils ont eu des échanges avec l'interprofession et sont passé au Centre de formation avicole avant de clore leurs activités avec une visite de NMA Sanders à Pikine.

« Nous avons eu des échanges très riches avec l'interprofession et les acteurs du secteur », a souligné le ministre, rendant hommage aux pionniers tels que Babacar Ngom et feu Ameth Amar.

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Il a mis en avant la performance du modèle sénégalais, porté par une expertise locale solide : « Des ingénieurs et vétérinaires sénégalais maîtrisent toute la chaîne de valeur. »

Avec près de 70 millions de poulets et plus d'un milliard d'œufs produits par an, la filière s'impose selon le ministre Mabouba Diagne comme une référence régionale.

Sur ce, il a indiqué que le Sénégal entend accompagner le Gabon dans sa transformation : « Nous allons co-construire une filière performante en capitalisant sur notre expérience. »

Cette mission de benchmarking s'inscrit dans la perspective d'une interdiction des importations de poulet au Gabon à l'horizon 2027.

Le ministre a enfin réaffirmé l'ambition nationale : atteindre la souveraineté en oeufs et renforcer le leadership du Sénégal au service de la sous-région.

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