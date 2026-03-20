Sénégal: L'imam Thierno Seydou Nourou Tall appelle les parents à veiller à l'éducation de leurs enfants

L'imam Thierno Seydou Nourou Tall a exhorté les parents à veiller à l'éducation de leurs enfants afin d'en faire des citoyens modèles, capables de relever les défis auxquels le pays est confronté. Il s'exprimait lors de son sermon prononcé à l'issue de la prière de l'Aïd-el-Fitr.

C'est à 10 heures, ce vendredi 20 mars, que l'imam Thierno Seydou Nourou Tall a dirigé la prière de l'Aïd el-Fitr à la Grande Mosquée Omarienne, marquant ainsi la fin du mois béni de Ramadan. Dans son sermon, l'imam a appelé les fidèles à veiller scrupuleusement à l'éducation de leurs enfants afin d'en faire des citoyens modèles, capables de relever les défis du développement économique et social du pays.

Il a exhorté les parents à redoubler de vigilance concernant les fréquentations et l'environnement de leur progéniture pour prévenir toute dérive. Selon lui, il est primordial de leur inculquer de bons comportements ainsi que des valeurs d'éthique et de probité.

Le guide religieux a rappelé que « chaque parent est un berger responsable de sa famille ». Il a insisté sur le fait qu'au jour du jugement dernier, chacun devra rendre compte de l'éducation donnée à ses enfants.

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S'adressant ensuite aux jeunes, il leur a demandé de prendre soin de leurs parents et de leur témoigner de l'affection. Il a également invité les fidèles à consolider les liens de parenté et de fraternité pour préserver le socle familial. Auparavant, l'imam était largement revenu sur le sens profond de cette célébration, appelant la communauté à persévérer dans la voie de la piété, de la dévotion et de la crainte du Seigneur.

Crise universitaire

Au cours se son sermon, l'Imam Thierno Seydou Nourou Tall s'est prononcé sur la crise qui secoue l'université sénégalaise. Il a invité le gouvernement à privilégier le dialogue avec les étudiants afin de trouver une solution durable, précisant que cela passe nécessairement par la résolution de la problématique des bourses.

Le guide religieux a également lancé un appel aux fidèles pour qu'ils poursuivent leurs contributions à la rénovation de la mosquée omarienne. Il a déploré que l'arrêt des travaux rende l'esplanade actuelle trop étroite pour accueillir convenablement la communauté.

La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Ibrahima Sy, et de son homologue de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye. M. Sy a salué le discours de l'Imam, rappelant que l'éducation est le pilier essentiel de l'intégration sociale : « Si l'on rate l'éducation, on rate beaucoup de choses », a-t-il affirmé, tout en magnifiant le message de cohésion délivré par le guide religieux.

De son côté, Cheikh Tidiane Dièye a insisté sur le rôle primordial de la famille dans la formation de citoyens modèles, gage de vivre-ensemble et de développement national. Enfin, Thierno Madani Tall, serviteur de la communauté omarienne, a formulé des prières pour un Sénégal uni, prospère et en paix.