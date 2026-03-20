Sénégal: Solidarité - La Douane sénégalaise au chevet du Petit Séminaire de Ngazobil

La Direction générale des Douanes (Dgd) a effectué, jeudi, une visite de solidarité au Petit Séminaire de Ngazobil, dans le cadre du déploiement du concept « Douanes-Populations », visant à renforcer les liens entre l'Administration douanière et les citoyens.

Conduite par le lieutenant-colonel Mouhamed Niang, chef de la Division de la communication et des relations publiques (DCRP), et le lieutenant Fallou Mbacké Ndiaye, chef de la Brigade des Douanes de Joal, la délégation a été accueillie par le directeur de l'établissement, l'abbé Théodore Diouf.

Sur place, les douaniers ont échangé avec le personnel administratif et les 124 élèves pensionnaires de cet internat, tous engagés dans un cursus secondaire allant de la classe de sixième à la troisième, avec pour vocation le sacerdoce.

Dans son allocution, le lieutenant-colonel Niang a transmis les salutations du directeur général des Douanes, Babacar Mbaye, tout en rappelant que la Douane est une institution au service du citoyen. Il a souligné que le choix porté sur Ngazobil traduit une volonté de soutenir l'éducation et l'excellence, tout en sensibilisant les jeunes aux enjeux du civisme et de la protection de l'économie nationale.

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L'abbé Diouf a, pour sa part, salué ce geste de solidarité, estimant qu'il contribue à améliorer la prise en charge des pensionnaires. Il a également magnifié le rôle des Douanes dans le développement économique du pays, tout en rappelant l'importance de leur action pour la sécurité et le bien-être des populations.