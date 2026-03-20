Afrique: Après le fiasco de la Finalissima, l'Argentine va affronter la Mauritanie !

20 Mars 2026
Le Soleil (Dakar)
Par O.B.N

L'Argentine devait affronter l'Espagne le 27 mars pour la Finalissima. Mais après l'échec concernant un stade pour abriter le choc, l'UEFA a annulé la rencontre. L'Albiceleste a donc décidé de se trouver un nouvel adversaire : il s'agit de la Mauritanie.

Un match de gala pour la Mauritanie ! Les Mourabitounes vont affronter l'Argentine le 27 mars dans le mythique stade de la Bombonera. La Fédération argentine de football (AFA) a donné l'information ce vendredi 20 mars 2026.

La Mauritanie, 115e nation au classement FIFA, va donc se frotter à l'Albiceleste, double championne d'Amérique du Sud et du monde en titre. Une sacrée opportunité pour les Mauritaniens.

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